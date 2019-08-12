Якутские фанаты подарили Мартину серебряного Джона Сноу

Санта-Фе, 12 августа. Якутские фанаты популярного сериала «Игра престолов» доставили американскому писателю Джорджу Мартину статуэтку, изображающую одного из центральных персонажей саги — Джона Сноу.

«Наши земляки, проживающие в Канаде, прибыли в Санта-Фе и передали статуэтку Джанет Северанс. Она является представителем частного кинотеатра Jean Cocteau, который писатель Джордж Мартин приобрел в своем родном городе», — пояснила одна из инициаторов акции Татьяна Егорова.

Самого Мартина в городе не оказалось, поэтому фанаты не смогли встретиться с кумиром лично, однако Северанс обещала передать подарок писателю, передает ТАСС.

Статуэтка, выполненная из чистого серебра, инкрустирована полудрагоценными камнями и слоновой костью. Она изображает Джона Сноу — бастарда лорда Эддарда Старка и одного из главных героев серии книг «Песнь льда и пламени», по мотивам которых снимался сериал. При этом в то же время статуэтка почему-то сильно напоминает «Оскар» — главную награду Американской академии кинематографистов.

Отметим, что «Игра престолов» долгое время была одним из самых рейтинговых и высокооцененных шоу в истории современного телевидения, однако последний сезон сильно разочаровал фанатов, которые ждали совершенно другой концовки. В итоге оскорбленные зрители даже написали петицию с требованием переснять последний сезон сериала.