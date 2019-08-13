Сирия, 13 августа. США направили 90 солдат в турецкую провинцию Шанлыурфа. Российские ПВО на базе «Хмеймим» успешно отразили атаку боевиков. При поддержке ВКС РФ сирийская армия зачистила от исламистов город Сукейк в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА на окраинах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: зачистили от боевиков город Сукейк в Идлибе; нанесли ответные удары по позициям исламистов в Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): предотвратила покушение на одного из своих лидеров в городе Джараблус на северо-востоке Алеппо; получили контроль над десятью населенными пунктами в Ракке.

«Исламское государство»1: попыталось атаковать позиции САА западнее Меядина; заявило о своей причастности ко взрыву в городе Абу-Хардуб в Дейр-эз-Зоре.

Курды: подозреваются в организации двух взрывов в северной части Алеппо; задержали двух подозреваемых в связях с ИГ1 лиц в Ракке; предотвратили взрыв у города Аль-Хармушия в Дейр-эз-Зоре.

ВВС Турции: провели разведывательные вылеты на севере САР.

ВС Ирака: освободили двух мужчин, похищенных в плен террористами ИГ в провинции Киркук; уничтожили трех боевиков ИГ на границе Салах Эд-Дина и Диялы.

Соединенные Штаты: направили своих военнослужащих в провинцию Шанлыурфа в Турции.

Провинция Латакия

В минувшие сутки в третий раз за последние две недели исламисты незаконных бандформирований попытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим», расположенную к юго-востоку от административного центра провинции. Как передавало Минобороны РФ, комплексы ПВО, размещенные на базе, уничтожили шесть боевых дронов, приблизившихся к военному объекту. Как известно, никто из мирных жителей не пострадал. Аэродром продолжил функционировать в штатном режиме.

Провинция Алеппо

В северной части Алеппо продолжились вылазки неизвестных на территориях, подконтрольных исламистам вооруженной оппозиции. Поступали данные о двух взрывах, в организации которых подозреваются члены курдских вооруженных формирований. Сперва детонировало СВУ, заложенное в автомобиле в деревне Хазван неподалеку от Аль-Баба, что привело к ранению ряда местных жителей. Позднее прогремел взрыв в городе Африн, передавал военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork). Еще один теракт протурецким боевикам удалось предотвратить. Интернет-портал Step News Agency сообщал о том, что два неизвестных радикала были задержаны при попытке установить бомбу в автомобиле одного из высокопоставленных членов «Сирийской свободной армии» (ССА) в Джараблусе. Впоследствии арестованные были казнены.

Между тем на линии соприкосновения сил курдов и поддерживаемых Анкарой бандгрупп продолжились перестрелки. Twitter-канал (NotWoofers) передает, что протурецкие исламисты вели огонь по укрепрайонам «Демократических сил Сирии»**** (SDF) на окраинах населенного пункта Шаваригхат Аль-Арз.

Отмечались вооруженные стычки юго-западнее Алеппо. Части Сирийской арабской армии (САА) обменивались ударами с боевиками вооруженной оппозиции в районе населенного пункта Аль-Хумейра.

Провинция Дейр-эз-Зор

Накануне боевики подпольных ячеек «Исламского государства» вновь активизировали вылазки на оккупированных курдами территориях. По данным военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), ссылавшегося на подконтрольные ИГ интернет-порталы, террористы организовали подрыв здания местного совета курдов в населенном пункте Абу-Хардуб. Курдские СМИ до сих пор не публиковали никаких сведений о последствиях произошедшего.

Между тем новостной портал Masar Press Agency передавал, что радикалы SDF задержали трех человек вблизи города Аль-Хармушия северо-западнее Дейр-эз-Зора в момент установки ими СВУ, тем самым предотвратив еще один взрыв.

В то же время произошла вылазка боевиков недалеко от Меядина. Twitter-канал (DeirEzzor24) передавал, что группа террористов предприняла попытку налета на контрольно-пропускной пункт Сирийской арабской армии (САА), однако нападавшие были вынуждены отступить, не достигнув успеха. Как полагают многие военные эксперты, вылазки ИГ в контролируемых САА районах интенсифицировались из-за близости так называемой зоны безопасности США недалеко от Ат-Танфа, которую джихадисты используют в качестве укрытия от преследований САА. Во второй половине дня военнослужащие САА обследовали территории к северу от Меядина в районе населенного пункта Аль-Мухасан.

Провинция Идлиб

Правительственные подразделения продолжили развивать наступление в южной части Идлиба. Согласно сведениям новостного портала Step News Agency, в результате ожесточенных столкновений с боевиками группировки «Аль-Фатх Аль-Мубин» под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешел город Сукейк. Позднее разворачивались бои вблизи населенного пункта Ат-Тамания.

В течение дня боевые вылеты в поддержку сил САР на границах «Большого Идлиба» продолжили осуществлять ВКС РФ и ВВС Сирии, которые атаковали места базирования радикалов в окрестностях населенных пунктов Аль-Хувейн, Умм Джалал, Хиш, Кафр Саджна, Шейх-Дамес, Ат-Тамания, Аль-Америя и Маарет Ас-Син.

Провинция Ракка

Накануне в городе Ракка состоялись новые рейды «Демократических сил Сирии» (SDF). Военный источник в Twitter (RojavaNetwork) передавал, что во время обысков были задержаны двое подозреваемых в связях с террористами «Исламского государства» лиц.

Тем временем в Северо-восточной Сирии отмечались разведывательные вылеты турецких ВВС, передавал Twitter-канал (5472_nde). Напомним, ранее Вашингтон и Анкара достигли соглашения о создании «безопасной зоны» на севере САР. Дамаск, в свою очередь, выступил против подобного решения, поскольку его исполнение будет сопряжено с нарушением норм международного права и устава ООН.

Поступали данные о передислокации в турецкую провинцию Шанлыурфа почти ста военнослужащих армии США, которые примут участие в работе координационного центра по совместным операциям и создании «зоны безопасности». В свою очередь турецкое Минобороны признало прибытие лишь шести американских бойцов.

Десять населенных пунктов, ранее находившихся в оккупации курдских вооруженных формирований в южной части провинции, перешли под контроль легитимного правительства страны. По данным Минобороны РФ, соглашение подписали поселения Айед-Кабир, Аббад, Табка-Гарби, Табка-Шарки, Табка-Джунубий, Табка-Шимали, Сафсафа-Шимали, Сафсафа-Гарби, Сафсафа-Джунубий и Хнедей.

Ирак

В Ираке продолжилась спецоперация под названием «Коготь», целью которой является уничтожение остатков террористов «Исламского государства», которые все еще осуществляют подпольную деятельность в стране. Согласно информации новостного портала Iraqi News, в ходе обследования пустынных областей провинций Дияла и Салах Эд-Дин были ликвидированы три боевика террористической группировки. Кроме того, еще двоих радикалов, занимавшихся вербовкой, удалось задержать в Западном Мосуле в Ниневии.

Тем временем в провинции Киркук сотрудники федеральной полиции выявили укрытие ИГИЛ1, в котором содержались двое мужчин, похищенных порядка двух недель назад. Отмечалось, что помощь в установлении местонахождения убежища террористов правительственным силам Ирака оказали местные жители. Во второй половине дня информагентство ANF News заявляло о новой вылазке ИГ в регионе, в результате которой погибли двое иракских полицейских.

1 Организация запрещена на территории РФ.