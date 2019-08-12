В ГД призвали ужесточить наказание для профессиональных боевиков-рецидивистов на митингах

Москва, 12 августа. Депутаты Госдумы рассмотрят возможность ужесточения законодательства в отношении профессиональных зачинщиков массовых беспорядков на незаконных митингах, об этом сообщил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

Федоров отметил, что костяк всех незаконных митингов и массовых беспорядков в Москве составляет группа из 4-5 тысяч человек. Провокаторы сознательно идут на нарушение законодательства.

«Эта группа, очевидно, носит профессиональный характер, финансируется, мотивируется, имеет необходимое финансовое обеспечение в случае задержания – им платятся специальные командировочные в почасовом режиме в случае задержания», — заявил Федоров в комментарии «ПолитРоссии».

Депутат подчеркнул, что речь идет о профессионально подготовленной группе боевиков, цель которых заключается в создании хаоса. За свою работу зачинщики беспорядков получают деньги, кроме того, им оплачивается проезд, проживание и съем жилья.

«Естественно, эти люди настроены на незаконные протестные действия, такие как переворачивание машин, использование файеров, битье витрин и нападение на полицию. И каждый раз, когда им удается хоть немного взять под свой контроль какую-то локальную ситуацию на улице, они сразу начинают бесчинствовать», — добавил Федоров.

Преступная группа устраивает провокации и беспорядки, которые наносят урон рядовым гражданам и представителям бизнеса. Так, в ходе организованного шествия в сторону «Китай-города» после согласованного митинга-концерта 10 августа агрессоры нанесли урон коммерческим и некоммерческим учреждениям Москвы на сумму более 100 млн рублей. При этом пострадали автомобили рядовых граждан, которые были припаркованы по ходу шествия. Кроме того, за два дня проведения незаконных митингов 27 июля и 3 августа столичному бизнесу был нанесен ущерб в 60 млн рублей.

Парламентарий напомнил, что в настоящий момент организация и проведение незаконного митинга предусматривает административную ответственность по статье 20.2 КоАП РФ и денежный штраф. Федоров призвал жестко наказывать провокаторов и рассматривать дела рецидивистов в особом, более строгом порядке.

Федоров считает, что необходимо собрать базу тех, кто уже привлекался за нарушения законодательства по статье об организации несогласованных акций и устраивал бесчинства. Систематическое нарушение закона о митингах должно караться реальным уголовным сроком.

«На мой взгляд, надо всю эту группу просто пересажать, если они будут продолжать и дальше столь настойчиво и профессионально осуществлять преступное посягательство на нашу страну», — подчеркнул депутат.

При этом Федоров отметил, что необходимо отделять профессиональных провокаторов, получающих деньги за беспорядки, от рядовых граждан, которые занимают протестную позицию и не нарушают закон.

«Это нормальные граждане, а наличие какой-то позиции, политически несогласованной с официальными действиями, не делает их преступниками. И в отношении таких людей нужно просто вести политическую работу, общаться с ними и давать им высказаться», – подытожил Федоров.

Незаконные митинги в поддержку кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции», уличенных в фальсификации подписей, прошли в Москве 27 июля и 3 августа. К примеру, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

На незаконной акции агрессоры провоцировали сотрудников правоохранительных органов и устраивали беспорядки: они распылили газ и прорвали оцепление в сторону улицы Охотный ряд. Кроме того, провокаторы избили сотрудника правоохранительных органов и забросали ОМОН бутылками.

Власти Москвы разрешили «оппозиции» провести согласованный митинг в Москве 10 августа. Акция превратилась в очередной летний фестиваль с участием популярных блогеров и исполнителей. Организаторов акции не устроила мирная акция, тогда они решили провести незаконное шествие в сторону «Китай-города». Так называемая «прогулка» сопровождалась погромами, разбиванием машин, зажиганием дымовых шашек и препятствованием движению транспорта. Правоохранители быстро пресекли беспорядки и задержали провокаторов.