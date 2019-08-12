Сирия, 12 августа. Тело мальчика было найдено в городе Рас Аль-Айн на севере Хасаки. САА продолжает развивать наступление на границах «Большого Идлиба» при поддержке ВКС РФ. Взрыв на складе с оружием произошел в Багдаде, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют позиции исламистов в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с исламистами на севере Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в пригороде Дейр-эз-Зора Аль-Хуссейния; обвиняется в подрыве оружейного склада вблизи Багдада в Ираке.

ВС Турции: передислоцируют силы из Идлиба в северную часть Хамы.

ВС Ирака: понесли потери в результате нападения неизвестных в провинции Киркук.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о взрыве в пригороде административного центра провинции Аль-Хуссейния. Согласно неподтвержденным данным информационного портала Step News Agency, инцидент привел к гибели двух бойцов проасадовских военизированных формирований. Тем не менее эти сведения пока нуждаются в проверке. Напомним, Аль-Хуссейния находится на восточном побережье Евфрата в непосредственной близости от контролируемых курдами районов, где регулярно отмечаются вылазки террористов подпольных групп «Исламского государства». Предполагается, что организаторы взрыва прибыли именно со стороны оккупированных проамериканскими курдскими формированиями территорий.

Провинция Идлиб

Российские ВКС продолжают осуществлять боевые вылеты в южной части региона в попытке ослабить оборону сил вооруженной оппозиции, дабы предотвратить удары джихадистов по мирным городам соседней провинции Хама. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (maaramc), под огнем ВКС РФ оказались военные объекты радикалов на окраинах города Маарет Хурма. Сведения о нанесенном джихадистам уроне пока уточняются.

Между тем Twitter-канал (NeSyria) сообщает о передислокации группы турецких военных, осуществлявших мониторинг обстановки вблизи населенного пункта Ас-Сурман в Идлибе в район города Мурек в Хаме. О цели переброски солдат пока ничего неизвестно.

Провинция Хама

В Северной Хаме также продолжаются боевые действия на линии соприкосновения сил правительственных подразделений и исламистов вооруженной оппозиции. Интернет-портал Masar Press Agency передает, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по укрепрайонам боевиков недалеко от населенного пункта Аль-Хувейджа. В то же время военный источник в сети Twitter (taylieli) сообщает о продолжающихся столкновениях между силами САР и джихадистами в районе города Ат-Тамания на границе с соседним Идлибом. Никаких сведений о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Провинция Хасака

Агентство новостей Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что в городе Рас Аль-Айн, расположенном в северной части провинции поблизости от границы с Турцией, было найдено тело ребенка. Личность мальчика была установлена — погибшего звали Хусейн Эйдан Аль-Шехатха. Отмечается, что ребенок скончался в результате полученного ножевого ранения. Напомним, данные территории находятся под контролем «Демократических сил Сирии»**** (SDF), которые нередко сталкиваются с вылазками террористов подпольных ячеек «Исламского государства». Предполагается, что именно боевики террористической группировки несут ответственность за убийство ребенка.

Ирак

Прогремел взрыв на складе с боеприпасами вооруженных сил Ирака в пригороде Багдада. Согласно информации военного источника в сети Twitter (skynewsarabia_b), инцидент произошел в районе Абу-Дашир на юге от административного центра провинции. Никаких сведений о том, что послужило причиной взрыва, пока не поступало. Местные активисты полагают, что к случившемуся имеют отношение террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в стране.

Между тем информационное агентство ANF News сообщает о новом нападении джихадистов ИГ1 в провинции Киркук. В результате атаки на один из контрольно-пропускных пунктов иракских вооруженных сил в районе Дакук были убиты двое сотрудников полиции по имени Казим Мухамед Кума и Эли Экбер Эли Халик, еще два полицейских получили ранения. Напомним, в недавнем докладе Пентагона сообщалось о возрождении ИГИЛ1 в Сирии и Ираке. Однако военные эксперты уверены, что Вашингтон публикует подобные сведения для того, чтобы оправдать свое присутствие на Ближнем Востоке.

1 Организация запрещена на территории РФ.