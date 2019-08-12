Политолог назвал организаторшу незаконных митингов Соболь экстремисткой

Москва, 12 августа. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь оштрафована еще на 300 тыс. рублей за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий.

Кроме того, женщина была признана виновной в организации несанкционированного митинга, который состоялся 3 августа в Москве. Таким образом, ей придется выплатить суммарно 930 тыс. рублей.

Профессор НИУ ВШЭ, политконсультант Олег Матвейчев, комментируя ситуацию, заявил, что Алексей Навальный и его протеже Любовь Соболь относятся к радикальному крылу российской оппозиции. Им не нужны выборы, их интересуют только массовые беспорядки.

«Есть два крыла в оппозиции. Есть крыло экстремистское, которое стремится все превратить в конфликт, — это Соболь, Навальный и прочие», — цитирует Матвейчева портал «Слово и Дело».

В то же время большинство людей, которые пришли на согласованный митинг-концерт 10 августа, к политике не имеют никакого отношения — они просто хотели послушать любимых исполнителей. Навальнистов же среди участников прошлой акции насчитывалось всего 2 тыс. человек.

Напомним, что поводом для массовых акций стало решение Мосгоризбиркома отказать в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, которые были уличены в многочисленных нарушениях. К примеру, у Любови Соболь нашли подпольный цех по подделке подписей. Юриста также ФБК обвинили в использовании подписей мертвых людей.