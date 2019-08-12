МВД не подтвердило личность «ударившего» участницу беспорядков в Москве полицейского

Москва, 12 августа. В главном управлении МВД РФ не подтвердили личность полицейского, который якобы ударил участницу беспорядков в Москве.

В столичном управлении МВД проводят служебную проверку после появления видео, на котором сотрудник полиции ударяет в бок задержанную участницу беспорядков. В правоохранительных органах устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В полиции подчеркнули, что виновного привлекут к ответственности. При этом в столичном главке не подтвердили данные СМИ, которые якобы вычислили сотрудника правоохранительных органов, ударившего нарушительницу порядка.

«Указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет», — констатировали в главном правлении МВД по Москве.

Речь идет об активистке Дарье Сосновской. В Сети появилось видео, на котором во время задержания участницы беспорядков один из полицейских якобы ударяет девушку.

Адвокат «пострадавшей» Татьяна Молоканова заявила, что ее подопечная обратилась в Следственный комитет России с соответствующим заявлением. Врачи зафиксировали у девушки ушибы мягких тканей головы и грудной клетки, заявила представитель защиты.

Напомним, 10 августа в Москве прошел согласованный митинг. Однако некоторые активисты попытались превратить законную акцию в беспорядки. Сотрудники полиции задерживали представляющих опасность провокаторов. В МВД подчеркнули, что действия силовиков были максимально корректными.

Митинги в Москве проходят почти каждые выходные, в том числе и незаконно. Организаторами мероприятий выступают сторонники блогера Алексея Навального, которые считают, что их незаконно не допустили на выборы в Мосгордуму.

В ЦИК в свою очередь неоднократно подчеркивали, что у так называемых независимых кандидатов превышен уровень брака в документах — были выявлены «подписи мертвецов» и фальсифицированные документы. Одной из точек подделки документов стала московская квартира, в которой работала целая «фабрика» мошенников.