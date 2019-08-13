Сирия, 13 августа. Курды установили неподъемные цены на медуслуги в подконтрольных больницах Манбиджа. ВКС РФ и ВВС САР уничтожают объекты «Джебхат ан-Нусры»1*** в провинциях Идлиб и Хама. Отряды SDF**** понесли урон в результате взрыва в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС САР нанесли серию авиаударов по военным объектам террористов на юге и западе Идлиба, а также на севере Хамы.

Сирийская свободная армия** (ССА): арестовала трех гражданских лиц в окрестностях Раджу на территории кантона Африн.

«Исламское государство»1 (ИГ1): подозревается в организации взрыва в Ракке, в результате которого погиб один боец SDF.

Курды: установили неподъемные цены на медуслуги в подконтрольных больницах Манбиджа; задержали 60-летнего мужчину к югу от Хасаки.

Провинция Алеппо

По информации портала SMM Syria, в Манбидже к северо-востоку от Алеппо растет недовольство населения огромным ростом цен на медицинское обслуживание. Отмечается, что главари проамериканских Демократических сил Сирии (SDF) установили стоимость за каждый день госпитализации в подконтрольных больницах в шесть-семь тысяч сирийских лир, причем эта сумма не учитывает расходов на лекарства. Согласно данным источника, роды стоят для местных жителей от 75 000 до 100 000 сирийских лир. При этом бойцы SDF отказываются от предложений международных гуманитарных организаций и правительства САР по созданию дополнительных медучреждений в городе и окрестностях.

Боевики протурецкой бригады «Аль-Хамза», входящей в Сирийскую свободную армию (ССА), арестовали трех гражданских лиц, в том числе одного пожилого человека, в поселении Шейх-Билал, находящемся в окрестностях Раджу на территории кантона Африн в северо-западной части провинции Алеппо, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Местные жители были доставлены в неизвестное место, другие сведения об их дальнейшей судьбе пока устанавливаются.

Провинция Идлиб

ВВС САР и ВКС РФ продолжают операцию против террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой» (деятельность запрещена в России) на окраинах исламистского анклава на северо-западе САР, прежде всего — на юге провинции Идлиб. По данным Step News Agency, правительственные самолеты ударили по военным объектам джихадистов недалеко от населенных пунктов Мадая и Аль-Накир, в то время как российская авиация вела бомбардировки опорных пунктов террористов в предместьях Хан-Шейхуна, Карсайи, а также вблизи города Мурек в соседней Хаме. Портал Baladi News, кроме того, сообщает о боевых вылетах против исламистов в районе Маарет Хурмы и на западе провинции — в окрестностях Джиср Аш-Шугура. Сведения о причиненном джихадистам уроне выясняются.

Провинция Ракка

В городе Ракка прогремел очередной взрыв. Согласно информации местного источника в Twitter (@SophiaHammer3), вблизи блокпоста так называемой курдской милиции «Асайиш» сработало самодельное взрывное устройство, заложенное неизвестными. В результате погиб один курдский боец, еще два получили ранения. Предполагается, что СВУ было установлено подпольными ячейками «Исламского государства» (запрещено в РФ), которые сохраняются широкое присутствие на всех оккупированных «Демократическими силами» территориях за Евфратом. В результате их деятельности, кроме того, нередко гибнут гражданские лица.

Провинция Хасака

По сведениям Baladi News, cилы Рабочей партии Курдистана (РПК) арестовали к северу от Хасаки 60-летнего мужчину по имени Одех Хамад Абу Муханнад. Это произошло в населенном пункте Ат-Тувайна. Местный житель был задержан и вывезен в неизвестном направлении из-за того, что его сын Мухаммед уклоняется от принудительной мобилизации в состав курдских группировок. Напомним, ранее население уже неоднократно выражало свое категорическое недовольство данной деятельностью курдов путем проведения масштабных акций протеста против насильственной вербовки в SDF и другие курдские бандформирования.

1 Организация запрещена на территории РФ.