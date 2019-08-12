В ГД рассказали, как «оппозиция» раздувает масштабы митингов по заказу Запада

Москва, 12 августа. Организаторы намеренно раздувают масштабы прошедшего 10 августа в Москве митинга, чтобы выполнить заказ западных спонсоров, считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Депутат подчеркнул, что было ожидаемо искусственное завышение числа участников акции.

«Организаторам необходимо, во-первых, отчитаться перед зарубежными хозяевами об успешности митинга», — указал депутат.

Помимо этого, «оппозиционерам» нужно «пустить пыль в глаза общественности», пишет «Экономика сегодня».

10 августа в митинге-концерте приняли участие около 15-20 тыс. человек. При этом большинство из них заглянули не несколько минут, послушали известных рэп-исполнителей зачекинились в соцсетях и отправились по своим делам. Кроме того, перед акцией в группах в социальных сетях, посвященных несогласованным акциям, появилось большое количество купленных ботов, которые активно призывали к массовыми беспорядкам и погромам.