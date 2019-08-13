Успенский пост 2019: когда начинается, что можно и нельзя есть, Медовый и Яблочный спас

Для православных христиан начинается Успенский пост — последний летний многодневный православный пост, который учрежден в память Успения Богородицы.

Когда начинается и заканчивается Успенский пост

Успенский пост начинается 14 августа, в день, когда отмечают Медовый спас, и завершается 27 августа, в канун праздника Успение пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа.

Успенский пост: что можно и что нельзя есть, календарь питания

Как и в другие посты, под полным запретом мясное и молочное, а также яйца. Запрещены также рыба и морепродукты, за исключением праздника Преображение Господне (Яблочный спас), который отмечается 19 августа.

В понедельник, среду и пятницу по самому строгому монастырскому уставу предписано сухоядение (овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мед). В понедельник, 19 августа, в честь праздника Преображение Господне (Яблочный спас) разрешены рыба и морепродукты.

Во вторник и четверг разрешена горячая постная пища без растительного масла.

В субботу и воскресенье разрешена горячая постная пища с растительным маслом, а также вино.

Медовый и Яблочный спас

Успенский пост начинается с праздника — Медового спаса, который отмечается 14 августа. В этот день в храмах освящают мед нового урожая, а также свежие фрукты и овощи. Во время поста православные стараются употреблять в пищу именно освященные дары природы.

В праздник Преображение Господне (Яблочный спас) принято освящать виноград, яблоки и другие плоды, которые затем разрешено употреблять в пищу во время поста.

Завершается Успенский пост накануне праздника Успение пресвятой Богородицы, который отмечается 28 августа.

Кому нельзя поститься

Строгий пост не рекомендован людям с хроническими заболеваниями, а также беременным и кормящим женщинам и грудным детям. Всем остальным пост не противопоказан, поскольку в это время в изобилии свежие фрукты, овощи и ягоды.