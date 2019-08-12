Фанаты не узнали Овсиенко из-за пластики

Москва, 12 августа. Бывшая участница группы «Мираж» Татьяна Овсиенко выложила в Instagram несколько фотографий, однако фанаты не узнали певицу из-за пластической операции.

Большинство подписчиков осудили артистку за изменение внешности, поскольку после пластики все женщины начинают выглядеть одинаково — утиные губы и ботоксные щеки.

«Кто? Я б ее сроду не узнала. Перекраивают себя — не успеваешь запоминать», «Вот зачем лепить себя под копирку? Как вас мужики-то различают?», «Ничего от Татьяны не осталось», «А где Овсиенко? Какая-то переделкино», — пишут подписчики.

Отметим, что интернет-пользователи редко одобряют пластические операции у звезд. Так, например, в июле россияне раскритиковали актрису Людмилу Максакову за попытки омолодиться с помощью хирургических методов. Это произошло после того, как актер Станислав Садальский выложил свою фотографию с Максаковой. Большинство россиян убеждены, что операции не пошли ей не на пользу.

А в августе главная московская «светская львица» Алена Кравец посоветовала дочери Началовой Вере как можно дольше воздерживаться от услуг пластических хирургов. Женщина призналась, что сама прибегала к помощи специалистов, когда решила изменить форму груди, однако впоследствии пожалела об этом. Кравец напомнила, что импланты могут вызвать рак груди и даже привести к летальному исходу.

Татьяна Овсиенко выступала в составе группы «Мираж» с 1988 по 1990 годы, однако больше известна своими сольными выступлениями.