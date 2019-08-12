Видео с места взрыва в московской квартире опубликовано в Сети

Москва, 12 августа. Видео с места взрыва в жилом доме на юго-западе Москвы опубликовано в Сети.

Инцидент произошел на улице Нагорной. По предварительным данным, произошел хлопок газа. При этом в экстренных службах подчеркнули, что утечка не обнаружена.

Источником происшествия стала двухкомнатная квартира. К счастью, в момент взрыва внутри никого не было. Пострадавших нет.

Из-за хлопка в помещении произошел пожар. Возгорание распространилось на 0,5 квадратных метра. Огонь был оперативно ликвидирован.

Соседние квартиры в жилом доме не пострадали. Соседи обращают внимание лишь на окна, которые выбило взрывной волной.

Внутри квартиры, где произошел взрыв, разрушена межкомнатная перегородка. По словам специалистов, повреждений несущих конструкций нет.

Капитальный ремонт, который проходил в доме по Нагорной улице, никак не связан со взрывом, считают эксперты. Они пояснили, что работы велись по части водоснабжения, а в пострадавшей квартире их и вовсе не было.

На данный момент на месте работает группа дознания, а территория вокруг дома оцеплена. Жители были благополучно эвакуированы. Как стало известно, выселять их не планируют, так как дом получил незначительные повреждения.

Телеканал «360» опубликовал видео с места происшествия.