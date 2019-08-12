Эксперт назвал виновников миллионных потерь Грузии после ссоры с Россией

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что из-за отмены прямого авиасообщения с Россией туристический бизнес его страны потерял во втором летнем месяце 60 миллионов долларов. Президент Фонда единения русского и грузинского народов Владимир Хомерики в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей признался, что на самом деле эта цифра может быть куда больше.

Властям соседней страны вполне по силам изменить возникшую ситуацию, если будут приняты определенные решения, добавил он.

«Грузия — это не только премьер, который так или иначе старается что-то делать для своего народа и налаживать экономические и туристические связи, в том числе с Россией, — отметил профессор. — То, что недавно случилось, сделали не члены правительства, а те самые оппозиционные, я бы даже сказал, вражьи, силы, которые представляют в Грузии Михаила Саакашвили».

Это то самое, как сказал президент Конгресса национальных объединений России, «недобитое отребье», которое выводит на улицу людей и подстрекает молодежь для дестабилизации ситуации в самой Грузии и для недовольства народа, чтобы на этой волне поднять определенные марши и попытаться сделать новую революцию.

«Эти силы не дают грузинским властям наладить отношения с Россией, — подчеркнул собеседник ФАН. — Они занимают русофобские позиции, очень тесно связаны со Штатами по личным каналам связи, которые есть у Саакашвили. Это, например, бывший вице-президент США Джо Байден, другие сенаторы, которые помогают им в этом деле».

Хомерики уверен, что озвученные Бахтадзе 60 миллионов долларов — не совсем точная цифра. В эту сумму наверняка не вошли деньги, которые были бы получены официальными структурами в виде налогов, отчислений и так далее.

«А вы ведь знаете, что там очень развитый частный сектор: гостиницы, дома, которые сдаются под сезон, кофейни, столовые и тому подобное, — напомнил доктор экономических наук. — В общем, к огромному сожалению, они, как говорится, роют себе тяжелые условия, я не хочу сказать — могилу…»

Кавалер Ордена Чести Грузии добавил, что уже были обращения к властям соседней страны, чтобы были привлечены к ответственности те, кто подстрекает, занимает русофобскую позицию, особенно тот, кто с трибуны кричал: «Мы убивали и будем убивать русских».

«Если власти возьмут ситуацию в руки и подвергнут справедливому наказанию тех «саакашвиливских» подонков, которые творят беспредел в Грузии, тогда, я думаю, все наладится, — выразил надежду Хомерики. — Вообще, Россия проявила благоразумие и добрую волю, когда наш президент Владимир Путин не пошел на те меры, которые мог осуществить, запретив ввоз грузинских товаров».

Такие решения были приняты заслуженно, подчеркнул собеседник ФАН и добавил, что если Грузия сделает соответствующие шаги навстречу, то Россия в скором времени снимет свой запрет на авиасообщения.

С 8 июля нынешнего года, согласно указу Путина, было прервано прямое авиасообщение с Грузией. Лидер РФ издал такой указ после антироссийских протестов, произошедших в Тбилиси в ночь на 21 июня. Министерство транспорта России запретило прямые рейсы грузинским компаниям, а российские туроператоры получили рекомендацию не продавать туры в соседнее государство.