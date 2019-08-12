Эксперт призвал ужесточить закон о митингах, чтобы избежать Майдана в России

Москва, 12 августа. Политолог и публицист Юрий Самонкин призвал российские власти ужесточить законодательство, касающееся правил проведения митингов и других массовых мероприятий.

По его словам, организаторы несанкционированных акций стремятся устроить в России Майдан по украинскому сценарию, поэтому необходимо принять меры на уровне законодательства, чтобы более жестко регламентировать уличные акции. Самонкин также не исключил возможности введения уголовной ответственности за организацию и участие в несанкционированных митингах.

«Введение именно уголовной ответственности в отношении организаторов и провокаторов поможет правоохранительным органам вовремя пресекать подобного рода провокации и попытку сделать Майдан в России», — пояснил он New Inform.

Напомним, что за последние несколько недель оппозиция провела в Москве ряд несанкционированных митингов в поддержку снятых с выборов в Мосгордуму кандидатов, уличенных в фальсификациях. Так, например, в регистрации было отказано Любови Соболь,у которой нашли целый подпольный цех по подделке подписей. Кроме того, женщину уличили в использовании подписей мертвых людей.