Суд арестовал фигуранта «болотного дела» за мат на митинге в Москве

Москва, 12 августа. Фигурант «болотного дела» Алексей Полихович арестован за мелкое хулиганство. Такое решение вынес Мещанский суд Москвы.

Полихович был задержан на митинге 10 августа в Москве, где он матерился со сцены.

«Суд постановил признать виновным Алексея Полиховича в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ, назначить наказание в виде административного ареста на 13 суток», — приводит решение судьи Мещанского суда столицы РИА Новости.

Напомним, в мае 2012 года согласованное с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади переросли в массовые беспорядки и столкновения с правоохранительными органами. В результате инцидента пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Организаторами беспорядков выступали Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев, которые получили получили по 4,5 года колонии, а также Полихович, который был осужден на 3,5 года.

По данным главного управления МВД по Москве, после согласованного митинга 10 августа полицейские задержали 136 человек. Провокаторы продолжили шествие после прекращения законной акции.

Митинги, в том числе и несанкционированные, каждые выходные организуют соратники блогера Алексея Навального, которые считают, что им незаконно отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. Однако, как неоднократно замечали в ЦИК, так называемые независимые кандидаты превысили порог недостоверных подписей: в документах было обнаружено большое количество «подписей мертвецов» и фальсифицированных бумаг. О мошенничестве Навального и его соратников стало известно еще во время подписной кампании: в одной из московских квартир была обнаружена целая «фабрика» по подделке документов.