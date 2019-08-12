ФАН разъясняет: либералы назвали ежегодный концерт «внезапной» альтернативой митингу

Либеральные СМИ, среди которых традиционно значатся «Эхо Москвы», «Дождь», «Медуза», «Коммерсант» и другие, начали писать о том, что в Парке Горького вновь запланирован концерт, причем в тот день, когда так называемая оппозиция планирует провести очередную протестную акцию.

Примечательно, что либеральные издания прямо в заголовках утверждают, что концерт в Парке Горького организовали именно власти, наводя своих читателей на мысль, что таким образом администрация Москвы намерена переманить участников организуемых оппозиционерами протестов на свое мероприятие.

В самих новостях акцент делается на том, что решение о проведении концерта в Парке Горького в день очередной оппозиционной акции в Москве было принято якобы внезапно, чтобы переманить людей с митинга. Однако на деле все совершенно иначе.

В Парке Горького 17 августа пройдет фестиваль, посвященный 91-летию самого парка. Такой фестиваль проходит ежегодно! Более того, об этом мероприятии стало известно задолго до того, как оппозиционеры решили организовать свою акцию. К примеру, на сайте издания «Аргументы и Факты» статья о фестивале в Парке Горького появилась еще 9 августа. Таким образом, либеральные СМИ намеренно вводят в заблуждение своих читателей.

Напомним, проект «ФАН разъясняет» появился после того, как Федеральное агентство новостей столкнулось с блокировками и идеологической цензурой со стороны либеральных изданий.

Изначально ФАН предприняло попытку организовать дискуссии в пабликах и на сайтах либеральных СМИ. Для этого штатные сотрудники редакции оставляли комментарии под спорными публикациями либеральных изданий, используя для этого официальные аккаунты ФАН в соцсетях.

Однако конструктивной и аргументированной дискуссии с оппонентами не вышло, потому что администраторы их сайтов и пабликов в соцсетях либо удаляли комментарии ФАН, либо вовсе блокировали наши аккаунты, несмотря на то, что никаких правил поведения на их ресурсах мы не нарушали, а тон наших замечаний был предельно корректным.

В итоге ФАН пришлось перенести дискуссию на свою территорию. Мы готовы и впредь оперативно реагировать на ложь и провокационные статьи, размещаемые в антироссийских по своей сути СМИ, многие из которых финансируются Западом и являются иностранными агентами.