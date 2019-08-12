Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Готовому дать показания на детекторе лжи Порошенко предрекли диету из баланды

44
0 Оставить комментарий

Готовому дать показания на детекторе лжи Порошенко предрекли диету из баланды

Киев, 12 августа. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов дать показания на детекторе лжи, но только в эфире подконтрольного ему телеканала «Прямой», а не в кабинете ГБР. Об этом политик заявил в понедельник после трехчасового допроса об уклонении от уплаты налогов при купле-продажи «Прямого».

Пользователи в Сети уже предрекли итог подобных телеоткровений — переход экс-президента на специальную диету из тюремной баланды и конфет Roshen.

«Будет Петя сидеть, баланду кушать украинскую, да рошенкой засасывать горечь», — пишет Иван Гилязов.

Некий Степан Тукало пошутил про алкогольную зависимость Порошенко, отметив, что детектор лжи не выдержит и «вырубится от угара». А пользователь с ником Ingvar River предположил, что политик окончательно запутался в том, где правда, а где его фантазии, пишет Inforeactor.

«Полиграф покажет, что Петя не лжет. Он же сам верит в это. Он уже не знает, где истинный он», — отмечает комментатор.

Ранее сообщалось, что неизвестные забросали яйцами Порошенко, когда он выходил из офиса Государственного бюро расследований. В мае юрист Андрей Портнов направил заявление в ГБР, обвинив Порошенко в отмывании средств за счет покупки телеканала.

Против бывшего президента возбуждено уже не менее 10 производств. В частности, его подозревают в коррупции и государственной измене. В последнем случае речь идет об отправке моряков для осуществления провокации в Керченском проливе.

 

infox - new
Источник: Inforeactor
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров