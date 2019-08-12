Готовому дать показания на детекторе лжи Порошенко предрекли диету из баланды

Киев, 12 августа. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов дать показания на детекторе лжи, но только в эфире подконтрольного ему телеканала «Прямой», а не в кабинете ГБР. Об этом политик заявил в понедельник после трехчасового допроса об уклонении от уплаты налогов при купле-продажи «Прямого».

Пользователи в Сети уже предрекли итог подобных телеоткровений — переход экс-президента на специальную диету из тюремной баланды и конфет Roshen.

«Будет Петя сидеть, баланду кушать украинскую, да рошенкой засасывать горечь», — пишет Иван Гилязов.

Некий Степан Тукало пошутил про алкогольную зависимость Порошенко, отметив, что детектор лжи не выдержит и «вырубится от угара». А пользователь с ником Ingvar River предположил, что политик окончательно запутался в том, где правда, а где его фантазии, пишет Inforeactor.

«Полиграф покажет, что Петя не лжет. Он же сам верит в это. Он уже не знает, где истинный он», — отмечает комментатор.

Ранее сообщалось, что неизвестные забросали яйцами Порошенко, когда он выходил из офиса Государственного бюро расследований. В мае юрист Андрей Портнов направил заявление в ГБР, обвинив Порошенко в отмывании средств за счет покупки телеканала.

Против бывшего президента возбуждено уже не менее 10 производств. В частности, его подозревают в коррупции и государственной измене. В последнем случае речь идет об отправке моряков для осуществления провокации в Керченском проливе.