Погибшие на полигоне сотрудники Росатома награждены орденами Мужества

Москва, 12 августа. Научные сотрудники, погибшие и пострадавшие в результате ЧП в Архангельской области, награждены орденами Мужества. Награды удостоены восемь человек, пятеро из которых посмертно, сообщает пресс-служба администрации Сарова.

Речь идет о сотрудниках Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Сарова Нижегородской области.

В понедельник прошло прощание с сотрудниками ядерного центра Алексеем Вьюшиным, Евгением Коратаевым, Вячеславом Липшевым, Сергеем Пичугиным и Владиславом Яновским, погибшими в результате аварии на полигоне Архангельской области.

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, выступавший на траурной церемонии, зачитал указ президента РФ Владимира Путина о награждении восьми ученых орденами Мужества, пятерых — посмертно.

Семьям погибших окажут поддержку по линии госкорпорации Росатом и органов государственной власти.

Трагедия произошла на полигоне Минобороны в Архангельской области во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки в минувшей четверг. Военное ведомство сообщало, что погибли два человека, Росатом позднее проинформировал о гибели при взрыве с возгоранием пяти своих сотрудников. Ранения получили еще шесть человек.

Глава Росатома Алексей Лихачев сообщал ранее, что сотрудники госкорпорации погибли при испытаниях «нового специзделия», передавала «Газета.ру». При этом служащие оставались преданы своему делу до последнего. Он назвал погибших настоящими героями и добавил, что их подвиг войдет в историю атомной отрасли.