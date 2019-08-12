В Турции оценили преимущества покупки Анкарой российских Су-35 вместо F-35

Анкара, 12 августа. Анкара рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США включить Турцию в программу самолетов F-35 из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Как сообщила газета Yeni Safak, руководство вооруженных сил Турции задумалось о замене американских F-35 на российские истребители. В случае положительного решения Анкара начнет переговоры с Москвой о покупке Су-35.

Политолог Джейлан Озгюль заявила, что исключение Анкары из программы производства и приобретения F-35 стало большой потерей для Турции, учитывая, что Анкара внесла значительный финансовый вклад на этапе разработки самолетов. Озгюль напомнила, что Турция – не единственный член НАТО, кто использует разработанную за пределами блока технику, сообщает телеканал «360».

Политолог оценила преимущества покупки Анкарой российских Су-35 вместо F-35. По словам Озгюль, российские Су-35 превосходят F-35 по скорости полета и разгона. Если сравнивать технические характеристики, то Су-35 намного опережает F-35. Единственным преимуществом F-35 является вертикальный взлет, при этом Су-35 способен выполнять сразу несколько задач в бою.

Эксперт добавила, что приобретение российский истребителей может создать сложности, ведь вся турецкая индустрия ориентирована на технологии НАТО. Покупка Су-35 станет новым вызовом для турецких пилотов и разработчиков, особенно в условиях горячих точек. Озгюль подытожила, что выбор Анкары между Су-35 и F-35 решит, на какой стороне Турция окажется в XXI веке.