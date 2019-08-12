Онищенко объяснил смысл вброса о якобы избитой участнице незаконного митинга

Продолжается бурное обсуждение итогов субботнего «протестного» концерта на проспекте Сахарова, который перерос в очередные хулиганские выходки в центре Москвы. Провокаторы нарушали общественный порядок, нападали на правоохранителей, бросали дымовые шашки, совершали другие правонарушения, подпадающие как под административную, так и под уголовную ответственность.

Однако в СМИ и соцсетеях обсуждают не это: на первый план вышла травля представителя правоохранительных органов, который в ходе задержания ударил в живот девушку, участвовавшую в незаконной акции. Полиция ведет по этому эпизоду проверку. Эти события стали темой для размышлений депутата Госдумы Геннадия Онищенко по поводу подоплеки так называемых протестных акций в Москве, которые, по мнению парламентария, скоординированы и проплачены Западом.

Приводим вторую часть беседы корреспондента Федерального агентства новостей с первым зампредом комитета Госдумы по образованию и науке Геннадием Онищенко. Первую часть можно прочитать здесь.

«Почему для всей этой вакханалии избрана Москва, совершенно понятно. Если вспомнить 1917 год, тогда все было решено в столице. То же самое 1991 год, судьба великого государства была решена на Краснопресненской набережной, пока рядом гуляли мамы с колясками. Мы на протяжении двух лет слышим истошную истерику, что мы мол «выбрали американцам президента». Но тут-то, в Москве — все явно. Уверен, у наших спецслужб есть данные об иностранных кураторах наших лидеров оппозиции, которые получают инструкции от американских политтехнологов. При этом мы не должны воспринимать происходящее, как чисто московскую историю. Эти технологии оттачиваются под будущие события, просто на Москве все это сейчас отрабатывается», — говорит Онищенко.

По словам депутата ГД, то, что в России самые прозрачные выборы, в том числе с суперсовременным электронным голосованием, в расчет не берется.

«Им нужна провокация, нужен шум. Конечно, розовая мечта этих мерзавцев, в том числе исполнителей — по всем классическим технологиям — это чтобы пролилась кровь. Им нужна кровь. Хорошо, если это будут только кровавые сопли, а не больше», — предупреждает депутат Госдумы.

Парламентария возмущает, что Запад дает России советы, как поддерживать порядок в собственной стране.

«Мы терпеливо выслушиваем какие-то замечания от МИД Федеративной Республики Германии, и мне хочется их спросить, а вы кто такие? Мы помним, что Германия вытворяла на нашей земле в годы войны. И вот теперь внуки тех, кто сеял здесь смерть, учат нас демократии, учат нас, как нам жить в нашей стране», — возмущен Онищенко.

По мнению парламентария, власти обязательно должны сделать выводы по конкретным лицам, которые выполняли приказы из-за рубежа. А те, кто занимается раскачиванием ситуации, прикрываясь дипломатическим паспортом, должны быть выдворены из страны, отмечает он.

«За что борются все эти люди, — задается вопросом Онищенко по поводу организаторов незаконных акций в Москве. — Если говорить о людях, которые не были зарегистрированы (на выборах в Мосгордуму), то я, например, никогда не видел и не читал никаких их программ. Но им это и не нужно. Им нужен скандал, картинка в западных СМИ, отчет перед своими не очень дальновидными кураторами, чтобы получить следующий транш. По существу — это предательство», — считает депутат Госдумы.

По словам Онищенко, оппозиционерам никто не мешает проводить разрешенные акции, как, например, субботний концерт на проспекте Сахарова.

«Но что было после?! — Так называемое «гуляние»: разбрасывали дымовые шашки, били стекла автомобилей — это был заранее согласованный сценарий. Если мы прекратим поток финансирования этих акций, все это быстро если не закончится, то будет совсем незначительным. Но пока этот поток идет, и мы понимаем, откуда эти деньги», — отмечает он.

По словам Геннадия Онищенко, вбросы в Интернет совершенно определенной информации — тоже часть антироссийской кампании, направляемой из-за рубежа.

«Сегодня с утра раскручивают новую историю: женщину как бы ударили в живот, и вот сейчас все говорят, что виновного найдут и накажут. Теперь это главная повестка. То, что били стекла, что перекрывались дороги, что бросали дымовые шашки — вроде так и положено, они же «борцы».

А то, что не выдержали нервы у этого молодого человека (стало основной темой СМИ): ей предлагают пройти, она кричит, падает, истерику закатывает, и якобы он ее ударил в живот. Я несколько раз это смотрел — да если бы он ее ударил, она бы сознание потеряла от удара в солнечное сплетение. Тем не менее, она продолжала спокойно идти, хотя и покричала. Теперь сломают судьбу этому молодому человеку, который находится в стрессе, которого до этого материли, которого унижали. Не у каждого на это хватит терпения. А все остальное уйдет на второй план», — говорит собеседник ФАН.

По словам Онищенко, незарегистрированным кандидатам, у которых была масса фальсифицированных подписей, в том числе «мертвых душ», на самом деле никакая московская дума не нужна.