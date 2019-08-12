Соболь заплатит 930 тысяч рублей штрафов за организацию незаконных митингов

Москва, 12 августа. Троицкий суд Москвы оштрафовал юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий и организацию несанкционированного митинга 3 августа в столице.

«Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП», — заявила пресс-секретарь суда Ксения Алексеева.

Отметим, что это уже четвертое административное наказание в отношении соратницы блогера Алексея Навального. Сумма штрафа, которую должна выплатить Соболь, достигла 930 тысяч рублей. Первый раз юриста «ФБК» оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье 20.2 ч. 2 КоАП «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Однако соратница Навального вновь нарушила закон, за что получила штраф в 300 тысяч рублей. Но и это не остановило провокаторшу, сумма третьего штрафа по статье 20.2 ч 8 КоАП составила также 300 тысяч рублей.

Незаконные митинги в поддержку кандидатов в Мосгордуму от «оппозиции», уличенных в фальсификации подписей, прошли в Москве 27 июля и 3 августа. Поводом для незаконного сборища стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать последователей блогера Алексея Навального кандидатами из-за огромного количества липовых подписей. К примеру, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Отказ в регистрации на выборы для соратников Навального не стал новостью. Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Ранее член Общественной палаты РФ Илья Ремесло призвал наказывать организаторов несогласованных акций за то, что они подвергли угрозе жизни граждан, самым действенным способом — «бить» по кошельку. Кроме того, общественник отметил, что на обеспечение безопасности на незаконных митингах тратится огромное количество денег. Ремесло считает, что восполнять расходы должны именно организаторы незаконных акций