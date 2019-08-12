Аллегрова раскрыла секрет вечной молодости

Москва, 12 августа. Певица Ирина Аллегрова рассказала, как ей удается в 67 лет оставаться красивой и выглядеть моложе своего возраста.

«Шальная императрица» российской эстрады поделилась секретом вечной молодости. Певица неоднократно подчеркивала, что не прибегала к использованию пластических операций. В хорошей форме ей помогают оставаться физические нагрузки и активность на сцене.

Однако есть еще пара правил жизни, которых следует придерживаться, чтобы сберечь красоту. Их Аллегрова раскрыла в одном из своих интервью, отрывок из которого разместили поклонники звезды на специальной странице в Instagram.

Сложно определить, когда была сделана запись, ведь с годами артистка практически не меняется: Аллегрова остается в одном весе, с одной укладкой, с одним макияжем и, конечно же, с неизменной улыбкой на лице. На видео певица признает, что ее часто спрашивают, как хорошо выглядеть.

«Я говорю: прежде всего, будьте добрее и никогда никому не завидуйте. Вот есть у вас сегодня это — значит это хорошо. Так и должно быть. Но стремиться надо. Надо для этого что-то делать, — дала советы она в интервью. — Быть естественной».

В июле Аллегрова напомнила поклонникам о скоротечности жизни, напомнив о знаменитой цитате Чарли Чаплина.