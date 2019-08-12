Москаль объяснил Зеленскому, как прекратить войну в Донбассе

Москва, 12 августа. Бывший губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому, как прекратить войну в Донбассе. По его словам, для этого надо перейти к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Минские соглашения не смогли остановить гражданскую войну на Украине. Единственный способ положить конец кровопролитию — это начать диалог с Москвой, уверен Москаль. Именно на это надеялись украинские избиратели, когда голосовали за Зеленского. Однако вместо смены переговорного формата произошла смена переговорщиков.

«Надо искать понимание и говорить именно с Путиным, а не петь песню футбольных болельщиков «Путин, ла-ла-ла». Что эта песня и такая риторика принесли Украине? Спокойствие или согласие? Или мы стали сильнее благодаря ей? Напелись, а дальше что?» — цитирует политика издание «Главред».

Москаль добавил, что ни Европа, ни США не станут решать украинские проблемы, несмотря на декларируемую поддержку. Находить выход из ситуации государство должно собственными силами. И первым шагом должен стать прямой диалог между президентами, добавил экс-губернатор.

Напомним, что Зеленский еще в ходе предвыборной кампании заявлял, что Донбасс станет вопросом номер один, когда он придет к власти. Однако с избранием Зеленского в украинской политике ничего не поменялось. Нового президента даже уличали в использовании речи своего предшественника — Петра Порошенко, который запомнился непримиримой враждой с Россией. На прошлой неделе глава государства заявил, что планирует экстренно созвать заседание нормандской четверки.