Стало известно, как Меган Маркл нарушила этикет и рассорила принца Гарри с друзьями

Лондон, 12 августа. Жена принца Гарри, герцога Сассекского, Меган Маркл снова оказалась в центре внимания общественности. На этот раз поводом для обсуждения стало нежелание бывшей актрисы следовать этикету, принятому в высшем обществе королевского двора. По сведениям таблоидов, Маркл предпочитает сидеть за столом вместе с мужем, что противоречит принятым нормам. Согласно традициям, супруги должны находиться поодаль, чтобы не мешать гостям своим разговором и поддерживать с другими приглашенными светскую беседу.

Масло в огонь добавила статья британского издания «Daily Mail», опубликованная 12 августа. В ней журналист приводит цитату, в которой сказано о том, что принц Гарри был воплощением храброго офицера, внесшего свой вклад в Афганистане. И, пожалуй, самым популярным членом королевской семьи, если речь идет о молодом поколении, а потом он встретил Меган и упал с «вершины скалы».

После женитьбы принц, по заверению СМИ, потерял многих друзей, которые не согласны мириться с прихотями его супруги. Но кажется, его это не волнует, он сам предпочитает быть рядом с Меган даже во время трапезы. Напомним, их свадьба состоялась в мае 2018 года. В день торжества «Утро.ру» сообщало, что пара обвенчалась в часовне святого Георгия. Шафером Гарри был его старший брат принц Уильям, а невесту к алтарю вел их отец – принц Чарльз.