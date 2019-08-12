В России почтили память погибших на подводной лодке «Курск». ФАН-ТВ

Старшие лейтенанты, капитаны, матросы — трагически погибшие 19 лет назад на атомной подводной лодке «Курск». Они похоронены в Севастополе и Воронеже, Видяево и Курске. Больше тридцати человек — на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Здесь и командир экипажа Герой России Геннадий Ляпин. Сегодня к их могилам пришли родные и близкие, друзья и сослуживцы. Они почтили своих героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

Елена Бибеева сегодня вместе с матерью и годовалым сыном пришла на могилу родного брата. Старшему лейтенанту Алексею Митяеву тогда было всего лишь 23 года.

«Брат ушел сразу же после института. Отучился в Дзержинском училище и сразу же уехал в Видяево, год отслужил. И вот мы его ждали в отпуск, он должен был как раз после учений вернуться в Санкт-Петербург в первый свой отпуск офицерский уже, не курсантский», — рассказывает Елена Бибеева.

Здесь же у Елены похоронен и отец, он тоже был подводником. Всего в Петербурге проживает больше 50 семей моряков, погибших на подводном крейсере «Курск». Трагедия произошла в 2000 году. Тогда атомный подводный ракетоносный крейсер Северного флота участвовал в военно-морских учениях в Баренцевом море. 12 августа на лодке прогремело два взрыва. Часть экипажа погибла сразу. Остальных пытались спасти, но безуспешно.

«Горько об этом говорить. Я знал многих из этих товарищей, служил вместе с ними в Видяево, в Седьмой дивизии атомных подводных лодок, провожал «Курск» в последний поход из губы Западная Лица. Очень, конечно, памятным для меня событием, траурным стала гибель своих боевых друзей. Лучшая память о наших павших товарищах — это, конечно, наша деятельность, которая приводит к тому, что новые молодые моряки становятся на палубы тех кораблей, на которых стояли мы с боевыми друзьями, и продолжают наше дело», — отмечает председатель Общероссийского движения поддержки флота Игорь Горелов.

Имена всех погибших на «Курске» есть на мемориальной доске в Николо-Богоявленском морском соборе. Именно там сегодня провели панихиду в память о подводниках.