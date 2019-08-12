В Крыму объяснили значение новой больницы, о которой Аксенов рассказал Путину

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал президенту России Владимиру Путину в срок ввести в эксплуатацию многофункциональный медицинский центр имени Семашко.

«В этом году, Владимир Владимирович, сдается больница на 734 койко-места. Благодаря вашей персональной поддержке все службы работают, так сказать, в едином порыве, поэтому рисков срыва сроков ввода в эксплуатацию нет», — сказал руководитель региона.

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что появление нового медицинского учреждения здравоохранения существенно повысит уровень жизни крымчан.

«Для нас этот центр очень важен. Во-первых, там будет стоять новейшее оборудование, самое последнее, которое существует на сегодняшний день. Это — республиканская больница, медицинские услуги сможет получить любой гражданин Крыма. При необходимости помощь смогут получить в том числе и наши отдыхающие», — отмечает крымский парламентарий.

По словам депутата Госсовета Крыма сейчас транспортировка экстренных больных сопровождается существенными финансовыми потерями, поскольку все траты оплачиваются из бюджета. После того, как больницу откроют, эта проблема будет решена.

«С учетом того, что в крайних случаях мы вынуждены спецбортами доставлять и жителей Крыма, и туристов в соответствующие больницы на материк, то центр будет как нельзя кстати. Во-первых, это поднимет уровень безопасности населения в случае чрезвычайных ситуаций, а во-вторых, когда медицинская помощь будет оказываться на месте, не надо будет вызывать самолеты МЧС, перевозить пациентов… Каждая секунда важна для спасения человека. Поэтому для крымчан и для наших гостей эта больница важна и необходима. Конечно, мы будем надеяться, что ей все будут пользоваться как можно реже, поскольку желаем всем здоровья», — резюмировал Алексей Черняк.

Ранее Аксенов проинформировал российского лидера о социально-экономической ситуации, к которой удалось прийти по итогам пятилетней работы в Республике Крым. По его словам, с 2014 года казна региона выросла в три раза. Более половины бюджета направляется на социальные нужды и проекты.