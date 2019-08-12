Украинские силовики вновь перешли на тяжелую артиллерию в Донбассе

Донецк, 12 августа. Украинская армия впервые за время действия текущего перемирия применили тяжелое вооружение в Донбассе. Об этом в понедельник заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его словам, ВСУ обстреляли село Октябрь с применением артиллерийских орудий калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм и 82 мм. Огонь велся из села Пищевик. В результате обстрелов было повреждено 12 домов, а также магазин.

Ранее сообщалось, что украинские силовики устроили перестрелку друг с другом в районе Марьинки. В Донецке полагают, что ВСУ хотят создать видимость «обстрелов» со стороны ДНР, чтобы закрыть контрольно-пропускной пункт.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.



Отметим, что перемирия между Киевом и республиками Донбасса заключаются регулярно, однако украинская сторона их не соблюдает. С 2015 года, когда были подписаны минские соглашения, она не выполнила ни одного пункта договора о мирном урегулировании конфликта.