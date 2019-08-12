Полиция проверит видео с «избиением» участницы массовых беспорядков в Москве

Москва, 12 августа. Полиция проводит служебную проверку после появления информации о применении силы сотрудником правоохранительных органов к участнице массовых беспорядков в Москве во время задержания, об этом говорится в сообщении столичного главка МВД РФ.

«По факту применения физической силы в отношении девушки, задержанной за нарушение общественного порядка в ходе несогласованной акции 10 августа, по решению руководства ГУМВД по Москве проводится служебная проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.

В столичном главке добавили, что по итогам служебной проверки виновные будут привлечены к ответственности. В ведомстве опровергли информацию о том, что якобы удалось выяснить личность сотрудника полиции.

В Сети появилось видео, на котором полицейские задерживают участницу массовых беспорядков в Москве 10 августа. Девушка активно сопротивляется и мешает правоохранителю поднять с земли дубинку, тогда полицейский ударяет участницу беспорядков в бок. Согласно медицинским документам, задержанная получила ушиб мягких тканей головы и грудной клетки. Примечательно, что участница массовых беспорядков в Москве, нарушившая закон, обратилась с заявлением в Следственный комитет РФ.

В прошедшую субботу, 10 августа, в Москве на проспекте Сахарова состоялся митинг-концерт в поддержку кандидатов в Мосгордуму, уличенных в фальсификации подписей. Главным событием митинга стали выступления популярных рэп-исполнителей и блогеров, в итоге мероприятие переросло в очередной концерт.

Недовольные мирным митингом организаторы стали призывать участников совершить «прогулку» до администрации президента. При этом так называемая «прогулка» сопровождалась погромами, разбиванием машин, зажиганием дымовых шашек и препятствованием движению транспорта. Правоохранители быстро пресекли беспорядки и задержали провокаторов.

Поводом для проведения митинга стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать на выборы соратников Алексея Навального из-за поддельных подписей. В подписных листах юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь нашли 14% поддельных подписей, кроме того, в листах встречались «мертвые души». Обнаруженные поддельные подписи у Соболь не стали новостью, ведь еще в ходе предвыборной кампании в одной из московских квартир обнаружили целый офис по рисовке автографов в ее пользу.