Зачем Израиль готовит курдских террористов в Ираке

Израильские инструкторы уже давно готовят «спецназовцев» в Иракском Курдистане, как для клана Барзани (Масуд Барзани — первый президент Курдского автономного района Ирака), так и для клана Талабани (Джаляль Талабани — президент Ирака с 2005 по 2014). В последнее время к этим «курсам» также подключились люди из Рабочей партии Курдистана (РПК).

Причем курдских бойцов там обучают также ведению диверсионных операций. Похоже, что сирийские курды тоже хотят стать частью этого «кружка по интересам», передает источник Федерального агентства новостей (ФАН). О том, зачем им это, читайте в нашем материале.

Он сообщил, что в городе Касрая, находящемся на оккупированной США части сирийской провинции Дейр-эз-Зор, была достигнута договоренность о том, что на эти израильские курсы в Иракский Курдистан прибудут представители «Асайиш» — так называемой службы безопасности проамериканских «Демократических сил Сирии».

Со стороны «Асайиш» данную тему курирует некий Мунир Радфа. Переговоры с израильтянами проходили при посредничестве американцев. Учитывая сложные отношения «Асайиш» с ведущими политическими силами Иракского Курдистана, Соединенным Штатам пришлось постараться.

Как предполагает источник ФАН, курсы могут проходить не только курдские бойцы из САР, но и бывшие члены «Исламского государства»1 (запрещено в РФ), перебежавшие ранее в ряды SDF. Для того, например, чтобы эффективнее проводить диверсии против Сирийской арабской армии (САА) к западу от Евфрата с противоположного берега реки.

Другое предположение состоит в том, что боевики «Асайиш», возможно, готовятся бороться с турецкой экспансией. Напомним, что члены РПК активно работают против турок и подконтрольных Анкаре группировок как на севере Сирии и Ирака, так и в самой Турции.

Примечательно, что подготовка Анкары к операции в Заевфратье — это прямая угроза интересам Саудовской Аравии, с которой Израиль ныне дружит, а турецкое руководство, наоборот, находится во вражде. Напомним, что весной – летом северо-восток САР посещали высокопоставленные саудовские чиновники, вплоть до министров, которые обещали деньги на развитие региона, призывали местных арабов «дружить» с курдами и США.

При этом Эр-Рияд боится даже не столько того, что протурецкие силы займут сирийские нефтяные поля за Евфратом, сколько того, что этот регион может стать кормовой базой для антисаудовского движения племен, большинство из которых переселились сюда в прошлые столетия с Аравийского полуострова и сохранили живые связи с родственниками, оставшимися там.

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов выразил мнение в интервью ФАН, что обе эти версии вполне имеют право на существование и могут комбинироваться в действительности. Он также не исключил, что Тель-Авив и Вашингтон стараются наладить контакты между иракскими и сирийскими курдами для противопоставления их Арабскому миру и разрушения территориального единства САР и Ирака, а потенциально также — Ирана и Турции.

«Израиль, как известно, всегда поддерживал курдское национальное движение, но, естественно, в своих геополитических целях. Еврейскому государству было бы выгодно противопоставить курдов арабским странам, которые являются его постоянными противниками на Ближнем Востоке. Соответственно, израильские спецслужбы и работают в Иракском Курдистане и готовы также сотрудничать с сирийскими курдами. Более того, Тель-Авиву было бы удобно срастить между собой эти ветви, превратив их в единое квазигосударство к востоку от Евфрата, которое бы могло стать предвестником более широкого курдского образования — с перспективой расчленить не только САР и Ирак, но и Турцию и Иран», — предположил эксперт.

Анкара в настоящее время активнее всех остальных сосредоточена на курдском вопросе, выступая против предоставления курдам даже любой самой узкой автономии, и потому израильтяне и американцы решили пойти на отвлекающий маневр.

«Напомню, США как раз недавно пошли на договоренности с турками по поводу создания так называемой зоны безопасности на сирийско-турецкой границе. Еще не все детали прояснены, в том числе в отношении ширины предполагаемого коридора, но патрулировать этот район предположительно будет Турция с привлечение американского контингента. Таким способом, американцы как бы учтут национальные интересы турок, связанные с безопасностью», — обратил внимание Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.