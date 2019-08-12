Провокатор Костенок стал 14-м арестованным за массовые беспорядки 27 июля

Москва, 12 августа. Басманный суд Москвы арестовал активиста «Яблока» Валерия Костенка, который стал четырнадцатым фигурантом дела о массовых беспорядках, произошедших 27 июля в Москве.

Молодой человек будет находиться под стражей два месяца — до 11 октября. Если его вина будет доказана, то подсудимому может грозить от 3 до 8 лет лишения свободы.

Отметим, что следствие во время судебного заседания настаивало на аресте Костенка, в то время как прокуратура просила назначить подозреваемому домашний арест с учетом его раскаяния. В итоге суд встал на сторону следствия.

Накануне сотрудники СК РФ провели обыски у Валерия Костенка, который участвовал в массовых беспорядках 27 июля. На кадрах, которые уже появились в Сети, видно, как молодой человек швыряет бутылку в полицейского.

27 июля оппозиция устроила в Москве несанкционированный митинг в поддержку снятых с выборов в Мосгордуму кандидатов, уличенных в фальсификациях. Незаконное мероприятие довольно быстро переросло в стычки с полицией. После митинга правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту организации беспорядков и применения насилия в отношении представителя власти.

Отметим, что сам Костенок является волонтером кандидата в депутаты Мосгордумы Кирилла Гончарова, которому отказали в регистрации за нарушения. С выборов также была снята Любовь Соболь, у которой нашли целый подпольный цех по подделке подписей. Кроме того, женщину уличили в использовании подписей мертвых людей.