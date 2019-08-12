Миро обозвала Собчак, Рудковскую и Лаврентьеву «черными дырами» российского шоубизнеса

Москва, 12 августа. Скандальный блогер Лена Миро выступила с очередными обвинениями в адрес коллег по цеху. В этот раз ее жертвами стали телеведущая Ксения Собчак, продюсер Яна Рудковская и актриса Оксана Лаврентьева.

По мнению Миро, всех трех дам объединяет «отвратительное качество тел, лиц и, соответственно, поролон вместо мозга». Их она называет «черными дырами» российского шоубизнеса. В адрес каждой из них блогер нашла «пару ласковых».

По данным автора блога, у Рудковской проблемы с алкоголем. Она напоминает продюсеру, что речь идет не о количестве выпитого, а о частоте приема спиртного.

«Если ты, Яночка, выпиваешь всего 0,7 портвейна в день, то это все равно алкоголизм, — отчитывает ее Миро. — Да и что там — 0,7? Даже ежедневный бокал сухого вина — алкоголизм. Нет, это не только мое мнение. Это мнение любого врача».

Также блогер посоветовала продюсеру больше спать. Впрочем, по мнению Миро, проблема недосыпа наблюдается у всех троих жертв ее нападок.

«Вы оттого все такие нервные, обиженные и неадекватные в своих высказываниях, что нихрена не спите, — написала она в своем блоге. — Яна должна обнять Плющенко и сделать из него наконец натурала. Оксана может обнять кота».

Не обошла вниманием Миро и Собчак, напомнив о недавнем слухе о разводе певицы Глюкозы и бизнесмена Александра Чистякова.

«Ксении, конечно, сложно тут что-то советовать. Обнимать чешуйку Богомолова противно, наверное, но можно позвонить Чистякову, — заявила она. — Глюкоза его уже простила и к тебе не ревнует».

Всем троим знаменитостям Миро посоветовала больше гулять на свежем воздухе.

«Резюмирую: не бухать, не обжираться, побольше гулять, больше спать и прекратить исходить желчью на тех, кто говорит вам правду — цвет лица точно похорошеет, — подвела блогер итоги. — Все ясно?»

Ранее Миро в очередной раз обрушилась с критикой на певицу Ольгу Бузову. По мнению Миро, Бузова с годами все больше начинает походить на мужчину — как лицом, так и фигурой. Масла в огонь подлили подписчики певицы, которые обсуждают в Instagram ее «слишком маленькую» грудь, пишет «Утро.ру».