В США рассказали, что должна сделать Украина для вступления в НАТО

Киев, 15 августа. США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор особо подчеркнул, что пока страна готовится к этому шагу, Америка стремится помочь ей реформировать и усилить вооруженные силы.

«Решение саммита НАТО в 2008 году четко говорит, что Украина будет членом Альянса. Когда это произойдет? Я не знаю. Этому должно предшествовать немало работы, которая не менее важна, чем получение ПДЧ! Эта работа должна изменить украинскую армию и отношения между армией и обществом, должна сделать украинскую армию совместимой с армиями союзников», — сказал Тейлор в интервью «Европейской правде».

ПДЧ – это План действий по членству в НАТО. Он является обязательной процедурой для того, чтобы вступить в Североатлантический альянс. Получить его не так просто, кандидаты на вступление должны привести в соответствие со стандартами НАТО ряд характеристик. Причем решение о выдаче ПДЧ происходит только с согласия всех стран, которые уже являются полноправными членами организации.

«Есть политика Соединенных Штатов, которую поддерживаю и я, и Белый дом, и министерство обороны: США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО, и мы с радостью будем приветствовать заявку Украины о членстве», — отметил глава посольства.

Однако мнения о скором вступлении Украины в НАТО придерживаются далеко не все представители американских властей. Бывшая глава Госдепартамента США Кондолиза Райс заявила, что попадание в Альянс для наших соседей не представляется возможным из-за отсутствия единого мнения на их счет.