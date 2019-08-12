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Россия

Минобороны сообщило о плановом полете Ту-95МС над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

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Минобороны сообщило о плановом полете Ту-95МС над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

Москва, 12 августа. В министерстве обороны России сообщили о плановом полете двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей.

Продолжительность полета Ту-95МС составила более девяти часов.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей», — констатировали в военном ведомстве.

Как уточнили, в Минобороны РФ норвежские истребители F-16 на отдельных этапах полета сопровождали российские ракетоносцы.

Ранее в Минобороны сообщили, что два самолета Ту-95МС ВКС РФ выполнили полеты над нейтральными водами акватории Берингова моря в рамках учений «Океанский щит-2019». Полет составил более 10 часов.

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