Друг DJ Рассказовой рассказал подробности о смерти девушки

Москва, 12 августа. Известный DJ Жанна Рассказова незадолго до смерти вызывала нарколога. Об этом в понедельник рассказал друг девушки Александр.

По его словам, визит нарколога произошел на следующий день после бурной вечеринки. Врач поставил Рассказовой капельницу и попросил ее друзей не оставлять девушку без присмотра. Через три часа Александру показалось, что его подруга странно дышит, поэтому он решил разбудить ее.

Рассказова проснулась, пошла на кухню, но неожиданно потеряла сознание. После этого молодой человек вызвал скорую помощь, однако врачам не удалось спасти пациентку.

Как сообщает газета «Московский комсомолец», у Рассказовой было хроническое заболевание, требующее постоянного приема лекарств, однако она не предупредила об этом нарколога. Не исключено, что несовместимость лекарственных препаратов в итоге и стала причиной остановки сердца.

Ранее сообщалось, что DJ Жанна Рассказова скончалась в Москве в возрасте 29 лет. По одной из версий, причиной смерти могла стать передозировка наркотиков.