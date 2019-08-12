Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе

Донецк, 12 августа. Киев не намерен искать пути мирного урегулирования гражданского конфликта в Донбассе и готовится к силовой операции, об этом заявили в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики.

В ДНР отметили, что с момента объявления перемирия 21 июля украинские силовики лишь усилили атаки. С 21 июля было выпущено более 60 мин по территории ДНР.

«Нам все сложнее называть обстрелы со стороны Украины наших мирных городов и поселков «нарушением перемирия»! Это откровенная агрессия и геноцид нашего мирного населения в свете полного отсутствия ответа со стороны наших защитников», — заявили в ДНР.

В пресс-службе Народной милиции ДНР отметили, что о силовом решении гражданского конфликта в Донбассе говорят те политики, которые входят в состав контактной группы в Минске от Украины.

В Донецке подчеркнули, что ополченцы ДНР придерживаются перемирия, несмотря на приказ на открытие адекватного ответного огня. В Донецке подчеркнули, что украинская сторона понимает безрезультативность провокаций, поэтому проводит информационно-пропагандистскую кампанию. В том числе украинские силовики имитируют подрывы вблизи своих позиций, представляют погибших по личной неосторожности и в результате нарушения техники безопасности боевиков как результат обстрела ополченцев.

Ранее сообщалось, что разведчики ВСУ устроили пьяную драку, в ходе которой силовик выстрелил в ногу сослуживцу. При этом командир бригады предпочел скрыть пьяный дебош подопечных, а последствия драки списал на вымышленный обстрел со стороны ЛНР.

Гражданская война на Юго-Востоке Украины разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию.