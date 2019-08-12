Порошенко готов пройти полиграф в прямом эфире. События дня. ФАН-ТВ

Каспийский экономический форум
Развитие Каспийского региона сегодня обсуждают в Туркмении. Там проходит первый Каспийский экономический форум. Участие в нем принимают главы правительств пяти прибрежных стран. В их числе и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Стороны разрабатывают новые проекты в нефтегазовой, транспортной, торговой, туристической и других сферах.
«Хотел бы вернуться к идее создания Каспийского регионального логистического центра, призванного стать структурой, координирующей нашу совместную деятельность в области формирования эффективного использования новых транзитно-транспортных коридоров, соединяющих Азию с Европой», — подчеркнул президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.
Дата 12 августа для проведения форума выбрана не случайно. В этот день, ровно год назад, главы России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении подписали конвенцию о правовом статусе моря. Тогда лидеры стран договорились, что основная площадь моря останется в общем пользовании. Сегодня в ходе своего выступления Дмитрий Медведев отметил, что каждый крупный проект должен проходить экологическую экспертизу. По словам премьер-министра, Россия делает многое, чтобы сохранить природное богатство Каспия. Так, к примеру, в Дагестане работает комплекс по выращиванию осетровых пород рыб. Как заявил Дмитрий Медведев, сегодня за судьбу Каспийского региона ответственны многие страны.
«Мы сегодня обсуждаем экономические и экологические темы. Но их невозможно отделить от тех угроз, с которыми, так или иначе, сталкиваются все страны. Терроризм, незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, неконтролируемая миграция – это далеко не полный список. В непосредственной близости от Каспийского моря находятся очаги нестабильности, поэтому мы должны осознавать, какая ответственность лежит на всех прикаспийских государствах», — заявил Дмитрий Медведев.
После форума странам предстоит разработать проекты развития Каспия. Итоги работы подведут уже на второй встрече. Дмитрий Медведев предложил провести следующий форум в Астрахани.
Допрос Порошенко
Детектор лжи в прямом эфире. Нет, это не идея для нового развлекательного ток-шоу. А реальное предложение доказать свою невиновность. Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов пройти полиграф на глазах у многомиллионной публики. Такое заявление он сделал после очередного допроса в Государственном бюро расследований Украины. В ГБР его вызвали по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». Допрос длился около трех часов. Порошенко все настаивал на своем: никакого отношения к управлению «Прямым», или к его собственности он не имеет. Как предполагает экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, во время своего последнего отпуска Порошенко вовсе не отдыхал на Лазурном берегу, а консультировался с западными партнерами. Просил, чтобы они помогли справиться с текущими проблемами.
«Он вернулся, чтобы продемонстрировать стране, что он кристально чистый человек. Он также демонстрирует это тем, что ходит на все следственные действия. Также экс-президент Украины надеется на публичное заявление и на возможность перевода уголовных дел в политический ранг», — отметил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
И впрямь, ранее Порошенко избегал визитов в ГБР, а теперь идет на допросы смело. Откуда такая уверенность? Быть может, за бугром объяснили, как обмануть полиграф и действовать дальше? Однако вопросов у следователей к господину Порошенко накопилось множество. И не только о покупке канала «Прямой». Против экс-президента на Украине возбуждено 11 дел. Его также подозревают в превышении полномочий, неуплате налогов, отмывании денег и госизмене.
Потери в туротрасли Грузии
Около 60 млн долларов. В такую немалую сумму в Грузии оценили ущерб от потери российских туристов. И это только данные на июль, сообщил глава правительства страны Мамука Бахтадзе. Больше всего, конечно же, пострадали бизнесмены. В правительстве Грузии обещают поддержать предпринимателей. Для этого разработаны специальные программы. Какие? Пока об этом ничего не говорится. Этим летом в Тбилиси ожидали наплыва российских туристов. Около 1,7 млн человек. В прошлом же году страну посетили 1,4 млн наших соотечественников. Но, увы, насладиться красотами Грузии, местной кухней и гостеприимством удалось не многим. С 8 июля авиасообщение между странами временно прекратилось. Это вынужденная мера. Все сделано для безопасности россиян. Дело в том, что в Грузии начались антиправительственные и антироссийские акции. Причиной стало участие нашей делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Особо возмутились наши соседи тому, что депутат Государственной думы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Хотя он просто принял такое предложение. Как сообщили в российском МИД, наша страна хочет сотрудничать и дружить с Грузией. Но авиасообщение не возобновится до тех пор, пока не станет ясно, что россиянам в Грузии ничего не угрожает.