Лига безопасного Интернета защитит школьников от сетевых провокаторов

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Как защитить школьников от провокаторов в Сети — от организаторов «групп смерти» наподобие печально знаменитых «синих китов» до нынешних провокаторов, втягивающих несовершеннолетних в незаконные акции. Об этом в интервью для Федерального агентства новостей рассказала Председатель Попечительского Совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская. По мнению Мильской, уберечься от сетевых опасностей, простригающих школьников, помогут уроки безопасного Интернета.

Расскажите о том, как появилась идея проведения Уроков безопасного интернета для российских школьников?

- Одной из первых занятия о правилах поведения в интернете среди школьников стала проводить Лига безопасного интернета (прим. - входит в состав Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям). Кибердружинники с 2011 года рассказывают ученикам российских школ об опасностях, которые могут подстерегать в виртуальной сети. Специалисты Лиги за прошедшие годы накопили очень серьезный опыт в борьбе с незаконным контентом в интернете, в том числе именно Лига безопасного интернета в 2015 году выявила такое негативное явление, как «группы смерти». Совместными усилиями нам удалось добиться того, что на проблему цифрового воспитания обратило внимание государство. Знаковым событием стало проведение в 2017 году всероссийской акции «Месяц безопасного интернета» при поддержке Администрации Президента России. Тогда по всей стране в уроках безопасного интернета приняли участие около 11 млн школьников.

Поясните, почему уроки безопасного интернета так необходимы в современной школе?

- Я приведу только несколько цифр из различных исследований. На данный момент уже никто не отрицает, что интернет проник практически во все сферы человеческой жизни. При этом доля активных интернет-пользователей с каждым годом только «молодеет». Согласно данным экспертов, в 2019 году практически 85% детей не могут обойтись без гаджетов. При этом 27% детей в возрасте 4-6 лет и 50% несовершеннолетних от 7 до 10 лет пользуются Интернетом без какого-либо контроля со стороны своих родителей. Интернет – это практически неиссякаемый источник знаний, однако, в нем большое количество информации, которая может серьезно навредить ребенку или подростку. Достаточно вспомнить такие новые деструктивные поведенческие формы детей и молодежи, формирующиеся благодаря сети, как кибербуллинг, скулшуттинг, движение АУЕ и суицидов. Поэтому, отвечая на актуальные интернет-угрозы, в 2019 году Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с Лигой безопасного интернета был разработан полноценный курс уроков по интернет-безопасности. Презентация наших методических материалов прошла на Форуме безопасного интернета и вызвала интерес у экспертного сообщества педагогов и специалистов в IT-сфере. Мы получили много отзывов и предложений о сотрудничестве.

В чём же уникальность учебников Национального центра?

- На мой взгляд, основное преимущество учебника «Безопасный интернет» в том, что он позволяет педагогам с любым уровнем знаний в сфере информационных технологий проводить уроки со школьниками разных возрастов, учитывая особенности психологии детей и подростков. Нашими специалистами была разработаны отдельная учебная программа для младших, средних и старших классов. Все уроки проходят в виде диалога с учениками, при этом для младших классов уроки могут быть организованы в игровой форме, со старшеклассниками обсуждают интернет-угрозы, влияние Интернета на психику пользователя и виды мошенничества в Сети. Но надо понимать и то, что наш курс рассчитан на цикл занятий. В рамках одного урока сложно представить школьникам полноценную картину интернет-угроз. С нашим методическим пособием учитель может проводить уроки, к примеру, в рамках классного часа или урока информатики. Также хочу отметить, что обучающие программы Национального центра нашли поддержку в Министерстве просвещения РФ, а учебник «Безопасный интернет» одобрен для использования в школьных занятиях Министерством образования и науки Чеченской Республики. Учитывая растущую популярность дистанционного обучения, мы готовимся запустить видеоканал для детей и родителей на Youtube об интернет-безопасности. В рамках видеоуроков эксперты будут рассказывать и наглядно показывать, как, к примеру, защитить себя от фишинговых сайтов или правильно заполнить профиль в социальных сетях.

Мы считаем, что необходимо повышать цифровую грамотность не только среди учащихся, но и в среде педагогов. Поэтому эксперты Национального центра и Лиги безопасного интернета разработали методическое пособие для учителей и подготовили сценарии проведения уроков интернет-безопасности для детей разных возрастов. Также в ходе акции «Месяц безопасного интернета» на территории Чеченской республики состоялся обучающий форум для директоров и учителей школ.

Расскажите о результатах образовательной работы в текущем году, чего уже удалось добиться?

- С начала этого года специалисты Национального центра активно выезжают в различные регионы нашей страны для проведения уроков безопасного интернета. С января по июнь 2019 года было прошло около 2,5 тыс. занятий в Москве, Московской, Новгородской, Рязанской областях и Чеченской республике. С региональными правительствами налажен диалог и есть договоренности о дальнейшем сотрудничестве. Особое внимание на данном этапе было уделено Подмосковью. Наши специалисты активно посещали с лекциями как городские, так и сельские школы Московской области. Мы стараемся вносить образовательный элемент в развлекательные городские мероприятия. К примеру, в Москве на уроках по интернет-безопасности смогли побывать гости фестивалей «Пасхальный дар» и «Гуляем всей семьей!» в парке Фили. Я уже упомянула про «Месяц Безопасного Интернета» в Чеченской Республике. Мероприятие стало действительно масштабным, на территории республики было проведено практически 2 тыс. уроков безопасного интернета в школах. Школьники региона смогли проявить себя и с творческой стороны. Были организованы конкурс рисунка для учащихся младших классов и конкурс эссе на тему безопасного Интернета для старшеклассников. Подводя итоги, мы увидели, с каким интересом дети и подростки отнеслись к теме интернет-безопасности. На конкурс эссе поступило более 1247 работ. Конкурс детского рисунка собрал более 1541 конкурсных работ школьников. Дополнительно, в рамках конкурса, были объявлены номинации в конкурсах на «Самое активное учебное заведение среднего образования», «Самый активный учитель» и «Лучший урок». Для нас этот «Месяц Безопасного Интернета» стал очень важным, поскольку мы получили ценный опыт для реализации подобных мероприятий в других российских регионах.

Какие у Национального центра планы по развитию образовательных проектов?

- Я уже неоднократно заявляла, что уроки безопасного интернета должны быть включены в школьную программу и чем раньше это произойдёт, тем лучше. В ближайшей перспективе с июля по август специалисты Национального центра будут посещать детские оздоровительные лагеря по всей стране для проведения уроков с детьми, в планах около 20 городов. Мы начали организовывать занятия на базе детских оздоровительных лагерей Юнармии. Первые лекции уже состоялись на территории оздоровительно-образовательного центра «Патриот» в Рузском районе. До конца 2019 года уроки безопасного интернета пройдут более чем в 10 субъектах Российской Федерации. На этой неделе мы начнём проведение уроков в Республике Башкортостан. Всего, согласно нашим подсчетам, новые знания об интернет-угрозах получат около 80 тыс. школьников разных возрастов. Если говорить о максимальных целях, то мы хотели бы начать на регулярной основе проводить занятия для школьников во всех регионах страны, где работают отделения Национального центра (на данный момент 24 региона – прим.). Сейчас мы ведем обучение волонтёров наших подразделений для того, чтобы они в ближайшее время начали самостоятельно проводить уроки у себя в регионах.

Входит ли Московская область в число приоритетных регионов для проведения уроков интернет-безопасности?

- Да, в перспективе мы бы хотели в течение одного года охватить все школы области. В период летних каникул мы уже провели более 10 уроков в детских оздоровительных лагерях. Совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних Московской области и Уполномоченным по правам ребёнка в Московской области работаем над планом проведения уроков в наступающем учебном году как для школьников, так и для их родителей.

Могли бы вы подробнее рассказать о том, как проходят уроки? На каком уровне знания школьников? Какие у ребят впечатления от занятий?

- На наших лекциях в среднем собирается от 50 до 200 детей и подростков. Специалисты, которые проводят занятия, отмечают, что современные школьники свободно пользуются интернетом с младших классов, однако, действительно плохо знакомы с методами мошенничества в интернете и способами эффективной защиты. Дети увлечены уроком, поскольку разговор ведётся на «их языке», лекторы подбирают актуальные жизненные примеры в ходе объяснения теоретических моментов. При этом ученики больше всего заинтересованы в практических знаниях. Например, как включить двухфакторную идентификацию (процесс, при котором вход в аккаунт, помимо пароля, требует код из смс сообщения), как настроить приватность своего аккаунта.

Каким образом вы оцениваете результаты деятельности Национального центра в рамках данного проекта?

Могу сказать, что мы получили много слов благодарности после проведения уроков и от самих ребят, и от учителей, и от родителей школьников. К нам поступает огромное количество заявок на проведение уроков от администраций школ и родителей в различных регионах. Мы видим, как загораются глаза детей в ходе уроков, и понимаем, что у них есть огромный интерес и желание узнавать что-то новое о виртуальном пространстве. Я верю, что совместными усилиями мы сможем реализовать все задуманное, чтобы наши дети были подготовлены к любым угрозам в интернете.