Гоген Солнцев удивился, что его пожилая жена заговорила о смерти

Москва, 12 августа. Жена Гогена Солнцева Екатерина Терешкович задумалась о смерти, и этим очень сильно испугала артиста. Об этом он сам поведал в своем аккаунте в Instagram.

По словам экс-участника реалити-шоу «Дом-2», Терешкович спросила его, часто ли тот задумывается о кончине, и этим буквально сбила возлюбленного с ног. До этого они никогда не говорили на эту тему.

«Непонятно, откуда у нее взялся этот экзистенциальный вопрос. Я ответил, на черта мне о ней думать?! Пока живу и живу, а как не станет, так уж, и никакого дела до этого не будет», — заявил Гоген.

После он поинтересовался у подписчиков, чем могут быть «навеяны подобные мысли» и стоит ли вообще размышлять на тему исхода человеческой жизни. Большинство юзеров выразили мнение, что когда Солнцеву будет столько лет, как супруге, тогда он все поймет.

«Правильно Катя думает об этом, у вас с ней же разница 80 лет))) Тебе об этом думать рано», «А то ты не знаешь, откуда у нее взялся этот вопрос», «Ей уже время пришло об этом думать», — с иронией заявили пользователи в комментариях.

Однако были и те, кто посчитал, что все просто завидуют Гогену и Екатерине.

«Красивая пара. не слушайте завистников! Это ваша жизнь. Счастья вам», — написала ishimovasaadat.

Напомним, Терешкович и Солнцев поженились около года назад. Женщине уже 64 года, Гоген младше ее на 26 лет. Многие уверены, что их брак фиктивный, и Солнцев пошел на это просто ради популярности.