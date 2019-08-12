В ПФР рассказали о влиянии учебы на размер страховой пенсии

Москва, 12 августа. В Пенсионном фонде России (ПФР) пояснили, как учеба влияет на будущую пенсию. Сейчас, согласно закону, периоды учебы в школе, средних специальных и высших учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре, а также на курсах повышения квалификации и переквалификации не засчитываются в страховой стаж.

Разъяснять ситуацию пришлось после того, как стало известно, что правительство предложило учитывать период обучения при назначении досрочной пенсии.

Как уточнили «Российской газете» в ПФР, если подготовка к профессиональной деятельности совмещалась с трудовой занятостью, то время такой работы может быть учтено при исчислении страхового стажа. При этом доказательством трудовых отношений с компанией могут быть записи в трудовой книжке, либо справки организации о зачислении на рабочее место в период прохождения производственной практики или оформлении на работу в период обучения.

В связи с этим вопросом стоит вспомнить понятие «ученичество», которое регулируется 198-й статьей Трудового кодекса. По ней у работодателя есть возможность заключить с соискателем специальный ученический договор. Этот документ подразумевает, что рабочему будут платить стипендию, которая не облагается взносами.

«Стипендия, размер которой определяется ученическим договором (статья 204 ТК РФ), не облагается страховыми взносами (статья 420 Налогового кодекса РФ). А значит, и время ученичества не засчитывается в страховой стаж, а значит, и при начислении страховой пенсии», — поясняют в пенсионном фонде.

Так что совмещать работу с учебой можно без вреда для будущей пенсии.