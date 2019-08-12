Зеленский устроил кадровую чистку силовиков из-за «янтарной коррупции»

Киев, 12 августа. Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести кадровые изменения в руководстве Нацполиции и Службы безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области из-за «янтарной мафии».

Зеленский провел совещание в Житомирской области, в ходе которого заслушал отчет главы Нацполиции Сергея Князева о противодействии незаконным махинациям с янтарем. Президент Украины кадровую чистку силовиков и поручил уволить руководителей Олевского и Овручского районов Нацполиции в Житомирщине, обвинив их в причастности к «янтарной коррупции».

«Если мы говорим о Житомирской, это Олевский и Овручский районы. Руководителей райотделов полиции я Вас (Князева — ред.) очень прошу уволить», — приводит слова Зеленского агентство УНН.

Кроме того, Зеленский порекомендовал главе областной Нацполиции Вячеславу Печененко покинуть свой пост.

«Буду говорить с господином Аваковым и господином Князевым. Может, вы нормальный человек и в схеме не были, но вы не можете сделать ничего с «янтарного пиратами» Житомирской области», — заявил Зеленский.

Зеленский также попросил главу СБУ Ивана Баканова отправить в отставку главу управления СБУ в Житомирской области Владимира Пахнюка. Более того, Зеленский посоветовал криминальным авторитетам, «крышующим» махинации с янтарем, покинуть страну, пишет «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что в здании Олевской районной государственной администрации к приезду Зеленского постелили новый зеленый ковер. Пользователей Сети рассмешила такая подготовка к визиту президента.