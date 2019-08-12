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Эфиопия надеется, что Россия примет участие в развитии инфраструктуры Африки

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Эфиопия надеется, что Россия примет участие в развитии инфраструктуры Африки

Москва, 12 августа. Эфиопия будет представлена на саммите «Россия — Африка» на уровне президента или премьер-министра. Об этом в понедельник заявил посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену.

«Отношения между Эфиопией и Россией занимают важное место в отношениях между Африкой и Россией. Предстоящий саммит рассматривается эфиопской стороной как стратегический саммит. Эфиопия будет представлена ​​на самом высоком уровне», — отметил он.

Дипломат также выразил надежду на то, что Россия поможет африканским странам с развитием инфраструктуры. В частности, речь идет о сети железных дорог, информационных технологиях и о добыче природных ископаемых. По словам посла, сотрудничество Африки и России позволит обеспечить стабильность и мир в регионе.

Напомним, что форум состоится в Сочи 23-24 октября. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 40 глав государств. На прошлой неделе специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Гамбии Мамаду Тангарой. Политики обсудили подготовку к предстоящему саммиту.

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Источник: Sputnik
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