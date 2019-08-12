Серов подал в суд на программу «Пусть говорят»

Москва, 12 августа. Певец Александр Серов подал в суд на Первый канал и компанию «Директ», которая является производителем программы «Пусть говорят», сообщили в Арбитражном суде Москвы.

Серов требует с ответчиков около миллиона рублей. В своем иске он ссылается на задолженность по контракту от 26 февраля текущего года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей​​​. Условия договора остаются неизвестными. Слушания начнутся 17 октября.

Представитель певца отказался комментировать ситуацию, передает РИА Новости. Получить оперативный комментарий ответчиков у журналистов пока также не получилось.

Напомним, личная жизнь Серова неоднократно становилась одной из главных тем выпусков «Пусть говорят». Только с начала этого года ей были полностью или частично посвящены три передачи.

Через две недели после подписания соглашения, на которое Серов ссылается в своем иске, вышел выпуск «Пусть говорят» под названием «Кого Александр Серов ведет к алтарю» с подзаголовком «Представит ли артист публике свою новую избранницу?».

В конце июня поклонники исполнителя известного песни «Я люблю тебя до слез» отметили, что Серов серьезно изменился за последнее время. По их мнению, кумир стал полнее и лишился своей прежней привлекательности. Внешний вид некогда популярного певца фанаты охарактеризовали как «запущенный».