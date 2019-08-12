Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 12 августа.

Российский военный эксперт назвал ошибкой приобретение Украиной штурмовиков A-29 Super Tucano. Военный эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины.

По информации прессы, вечером 11 августа Жанне Рассказовой стало плохо. Известный DJ Жанна Рассказова умерла в Москве при странных обстоятельствах.

Известный блогер Лена Миро в очередной раз обрушилась с критикой на певицу Ольгу Бузову. Миро посоветовала «Олегу Бузову» завязать с коньяком.

Сенатор Франц Клинцевич ответил американскому профессору на его слова о возможном конфликте с Россией. Клинцевич ответил американскому профессору на заявление о возможном конфликте с Россией.

Украине пора перестать мечтать о мифическом развале России и начинать думать о своих проблемах, заявил киевский политолог. В Киеве осознали, чем для «полудохлого государства» обернется зависимость от России.

«Потенциально опасный» астероид, превосходящий по своим габаритам крупнейшую египетскую пирамиду, приблизится к Земле. Астероид размером с пирамиду Хеопса приближается к Земле.

Мужчины отметили, что за хищения в «Укроборонпроме» нужно ответить Бывшие бойцы «Азова» пообещали поймать и посадить Порошенко.

Националисты на Украине изрезали рубашку посетителю кафе из-за российском символики: серпа, молота, российского флага. Националисты на Украине превратили одежду мужчины в лохмотья из-за российского флага.

Депутат Рады Евгений Мураев заявил, что инфраструктура Украины главным образом создана во времена СССР. В Раде признали, что украинские города живут за счет наследия СССР.

«Изнурительно голодающую» Соболь сравнили с действительно отказавшимся от пищи человеком. «Пышущей здоровьем» Соболь показали, как выглядит голодающий человек.