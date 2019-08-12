США потерпели крах при вытеснении России с рынка газа в Европе

Стратегия США и их сателлитов по вытеснению России с газового рынка Европы терпит крах. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил руководитель аналитического управления фонда «Национальная энергетическая безопасность» Александр Пасечник.

По его мнению, у США не получается успешно конкурировать с Россией не только в области трубопроводного газа, но и в области сжиженного природного газа (СПГ).

12 августа стало известно, что в Литву, в клайпедский терминал СПГ, второй раз за месяц прибыла партия российского природного сжиженного газа. Как сообщил Sputnik Литва, судно, доставившее в прибалтийскую республику 10 тысяч кубометров «голубого топлива», прибыло из российского порта Высоцк.

Ранее неоднократно российский СПГ покупал литовский завод по производству удобрений Achema.

«Действительно, терминалы в Клайпеде активно принимают не только СПГ из России, но и нефть. Как мы видим, российский арктический газ Литве выгоднее покупать, чем американский или какой-то еще. Поэтому коммерция перевешивает политику. Литовцы не очень любят это афишировать, но шила в мешке не утаишь, подобные сделки фиксируются довольно давно», — рассказал собеседник ФАН.

По его словам, парадокс в том, что в Европе создана избыточная инфраструктура для приема СПГ.

«Терминалы наполняются на четверть или наполовину. Это удобно для поставщиков, в том числе и для российских производителей сжиженного газа. При этом некоторые страны, например Германия, планируют строить новые терминалы, об этом неоднократно заявляла канцлер ФРГ Ангела Меркель», — отметил эксперт.

Проекты российского «Новатэка» в первую очередь нацелены на азиатский рынок, где больше спрос и выше цены, напомнил Пасечник.

«Но кое-что мы продаем в Европу и даже в Америку. Вряд ли наша доля на европейском рынке СПГ будет стремительно расти. Тем не менее уже можно сказать, что стратегия США по оставлению Европы без российского газа проваливается», — считает нефтегазовый аналитик.

Российский газ приходит в Европу и по трубам, и в сжиженном виде.

«Американцам, прежде чем бороться с нашим трубопроводным газом, вытеснять его из Европы, лучше бы для начала понять, как они смогут успешно конкурировать с нашим арктическим СПГ», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько заявил, что на данный момент Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в европейские страны. На первом месте остается Катар.