Россия может попросить Украину направить в Крым воду из Днепра

Симферополь, 12 августа. Власти Крыма намерены обратиться к Москве с просьбой начать переговоры с Украиной по вопросу водоснабжения региона.

По словам постпреда Крыма при президенте РФ Георгии Мурадове, речь идет о том, чтобы направить на полуостров воду из реки Днепр, протекающей по территории Украины. Он напомнил, что эта река берет начало в России.

«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», — отметил Мурадов.

Напомним, что в апреле 2014 года Украина перекрыла Северо-Крымский канал, по которому вода поступала на полуостров. Чтобы решить проблему с нехваткой воды, Минприроды России реализовало проект по использованию подземных источников. В рамках него в Крыму были пробурены новые скважины и построены водозаборы.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение. 12 августа глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ Владимиру Путину об итогах пятилетки.

Отметим, что с 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.