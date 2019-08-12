«Миротворец» включил в черный список представителя миссии ОБСЕ в Донбассе

Москва, 12 августа. Создатели скандально известного украинского сайта «Миротворец» включили в черный список представителя миссии ОБСЕ в Донбассе россиянина Николая Алексеева.

В сообщении на этом ресурсе говорится, что дипломатическая карточка была получена Алексеевым в мае текущего года в украинском МИД. Тут же были опубликованы ссылки на отдельные посты россиянина в соцсети «Одноклассники».

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», сайт «Миротворец» начал работать с 2014 года. Его идейными вдохновителем и создателем был экс-советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Этот портал публикует в открытом доступе персональные данные людей, которых создатели «Миротворца» считают врагами Украины. В этой базе есть и политики, и журналисты, и звезды шоу-бизнеса. В 2016 году на одиозном сайте появились личные данные всех журналистов, получивших аккредитацию ДНР и ЛНР.

В том числе в списке были и иностранные корреспонденты. Журналисты потребовали запретить выкладывать их личную информацию в открытом доступе. После этого «Миротворец» на какое время затих, правда, потом снова возобновил свою работу.

В конце июня этого года российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что усилиями украинских дипломатов «стукачество, переросшее в сайте «Миротворец» выплеснулось в ПАСЕ». Так он отреагировал на включение своей фамилии в листовку «пропагандистов», которую раздавали на заседании Парламентской ассамбле, поясняет Infox.ru.