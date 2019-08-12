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Россия

Шойгу проинспектировал производство роботов на базе танка Т-72Б3

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Шойгу проинспектировал производство роботов на базе танка Т-72Б3

Нижний Тагил, 12 августа. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ознакомился с разработкой высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танков Т-72Б3, которые производят на Уралвагонзаводе.

Генеральный конструктор завода Андрей Терликов продемонстрировал главе Минобороны РФ цех, где производят роботов. Каждый из робототехнических комплексов, которые производятся на Уралвагонзаводе, имеет индивидуальное назначение. Так, один из комплексов будет трансформирован в безэкипажную боевую машину с тяжелым вооружением, другой – в безэкипажную боевую машину с автоматическими пушками, сообщает «Царьград».

Кроме того, в ходе рабочей поездки в Центральный военный округ (ЦВО) глава ведомства проинспектировал выполнение гособоронзаказа на Уралвагонзаводе и заслушал доклады руководства завода, пишет Ura.ru.

Ранее сообщалось, что Шойгу проведет проверку военных объектов, находящихся в ведении Минобороны, в ЦВО. В понедельник командующий ЦВО Александр Лапин рассказал журналистам о ситуации на военном полигоне под Ачинском, где произошла серия взрывов.

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