Украинцы высмеяли Порошенко, притащившего детей на митинг в свою поддержку

Киев, 12 августа. Украины высмеяли бывшего президента страны Петра Порошенко, который привел детей к зданию Государственного бюро расследований на митинг в свою поддержку.

В понедельник Порошенко явился в Государственное бюро расследований по делу об отмывании преступных средств через связанный с ним канал «Прямой». У здания проходил митинг, участники которого разделились на сторонников и противников бывшего президента. Всего к ГБП пришли около 100 человек. На месте акции также присутствуют 25 полицейских.

Противники обвиняли Порошенко в хищениях и лжи. Сторонники же считали, что дело против бывшего президента было создано при участии неких «российских спецслужб». Среди выступающих в поддержку бывшего президента Украины были замечены и его дети — сын Михаил и дочери Евгения и Александра.

За использование детей украинцы раскритиковали Порошенко.

«Насколько это цинично и мерзко пытаться разжалобить общество, используя своих детей… — приводит слова одного из комментаторов «Политнавигатор». — Это напоминает ушлых профессиональных нищих, которые используют младенцев для увеличения сборов».

«Порошенко поставил под здание Государственного бюро расследований своего сына, — заметил Андрей Портнов в своем телеграм-канале. — Выкрикивать лозунги про Портнова и ФСБ. Выступает с неохотой, но уже взрослый, надо себя заставлять».

«Порошенко притащил на допрос троих своих детей, отлучившихся по такому случаю из Лондонов, — отреагировала журналистка Виктория Свитлова. — Интересно, это уже дно или еще увидим его под клетчатым одеялом?»

Ранее стало известно, что Порошенко заявил о готовности пройти тест на детекторе лжи.