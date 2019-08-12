Украинский силовик покалечил сослуживца выстрелом в ногу во время пьяной драки

Киев, 12 августа. Украинские разведчики устроили пьяную драку, в ходе которой силовик выстрелил в ногу сослуживцу, об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По данным милиции ЛНР, драка произошла между военнослужащими 72-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Золотое-4 в Донбассе. Конфликт между разведчиками произошел во время распития алкогольных напитков, в ходе драки пьяный силовик покалечил сослуживца.

«В ходе конфликта один из боевиков воспользовался штатным оружием и прострелил ногу своему сослуживцу рядовому Мотвейчуку», — заявил Филипоненко на брифинге в понедельник.

Филипоненко добавил, что командир бригады предпочел скрыть пьяный дебош подопечных, а последствия драки списал на вымышленный обстрел со стороны ЛНР.

Отметим, что украинские силовики регулярно гибнут во время выполнения небоевых задач, при этом командование ВСУ предпочитает списывать потери на вымышленные атаки ЛНР и ДНР. Ранее четверо украинских военных погибли в Донбассе. В Киеве заявили, что причиной гибели якобы стал обстрел со стороны ДНР.

Однако в Донецке заявили, что военные погибли из-за халатности украинского командования во время разгрузки противопехотных мин. В ДНР обратили внимание на то, что работы проходили в четырех километрах от ближайшей позиции ДНР: выстрел из противотанкового гранатомета с этого расстояния не смог бы достать солдат ВСУ.

Гражданская война на Юго-Востоке Украины разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию.