Сирия, 12 августа. Десять населенных пунктов перешли под контроль САА в Ракке. США направили своих солдат в граничащую с Сирией турецкую провинцию Шанлыурфа. Курды задержали двух неизвестных боевиков при попытке установки СВУ в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают осуществлять боевые вылеты на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись нападению неизвестных к северо-западу от Даръа; получили контроль над десятью деревнями в Ракке.

Курды: задержали двух неизвестных радикалов при попытке установить СВУ на окраине города Аль-Хармушия северо-западнее Дейр-эз-Зора.

ВС Ирака: продолжают операцию по выявлению «спящих ячеек» ИГ1 в Ираке.

Соединенные Штаты: направили своих солдат в турецкую провинцию Шанлыурфа на границу с Сирией.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) арестовали трех человек, которые пытались заложить взрывные устройства на въезде в населенный пункт Аль-Хармушия, расположенный к северо-западу от административного центра провинции. О личности задержанных на данный момент ничего неизвестно, однако, предполагается, что они принадлежат к числу членов так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1.

Между тем недавняя вылазка боевиков террористической группировки в районе Меядина подвигла правительственные войска к повторному обследованию территорий провинции. Согласно данным военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), обыски прошли в населенном пункте Аль-Мухасан к северу от места предыдущего нападения. О результатах проведенных мероприятий пока ничего неизвестно.

Провинция Даръа

К северо-западу от административного центра провинции активизировались вылазки неизвестных боевиков. По информации Twitter-канала (Step_Agency), радикалы застрелили одного из сотрудников разведки Сирийской арабской армии (САА). Нападение произошло у блокпоста правительственных сил в районе населенного пункта Шейх Саад. Предполагается, что налетчики действовали в составе одной из «спящих ячеек» вооруженной оппозиции, которые, как полагают многие военные эксперты, координируют свои действия с силами международной коалиции, базирующимися в районе «Ат-Танфа».

Провинция Идлиб

Сирийские ВВС не перестают осуществлять боевые вылеты в южных районах провинции, атакуя огневые позиции и фортификационные сооружения боевиков. Как передает интернет-портал Step News Agency, авиаудары ВВС САР пришлись по расположениям исламистов на подступах к населенным пунктам Аль-Хувейн и Умм Джалал. В то же время работу в регионе продолжают военные самолеты ВКС РФ, вылеты которых отмечаются в районе городов Ат-Тамания, Аль-Америя и Маарет Ас-Син. Сведения о нанесенном радикалам уроне в живой силе или военной технике пока уточняются.

Провинция Ракка

Стало известно о том, что под контроль правительственных сил перешли десять поселений, ранее занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF). В соответствии с данными, предоставленными Минобороны РФ, соглашения подписали населенные пункты Айед-Кабир, Аббад, Табка-Гарби, Табка-Шарки, Табка-Джунубий, Табка-Шимали, Сафсафа-Шимали, Сафсафа-Гарби, Сафсафа-Джунубий и Хнедей. Напомним, многие из жителей Ракки, а также районов других провинций, занимаемых курдами, выступают против оккупации SDF и поддерживаемых их США, о чем свидетельствовали неоднократные протестные акции, устраиваемые сирийцами.

Военный источник в сети Twitter (NovostiDamask), ссылаясь на данные турецкого телеканала, сообщает о том, что в провинцию Шанлыурфа, граничащую с САР, были переброшены девяносто американских военных, которые будут задействованы в работе координационного центра по совместным операциям и формировании так называемой зоны безопасности на севере Сирии. Между тем Минобороны Турции пока подтвердило прибытие лишь шести солдат армии США. Напомним, решение о создании буферной зоны шириной в 30 – 40 километров было принято 8 августа. Как известно, Дамаск осудил американо-турецкие договоренности, заявив о том, что они противоречат нормам международного права и уставу ООН.

Ирак

Иракские вооруженные силы продолжают проводить рейды в районе границы между провинциями Дияла и Салах Эд-Дин в рамках второго этапа операции «Коготь», направленной на выявление так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Агентство новостей Iraqi News сообщает о том, что поиски привели к уничтожению трех джихадистов террористической группировки, еще двое были задержаны в квартале Аль-Маамун на западе города Мосул в Ниневии. Отмечается, что арестованные занимались вербовкой новых членов в ряды формирования. Напомним, подпольная деятельность боевиков все еще представляет угрозу для стабилизации обстановки в Ираке, тем не менее число взрывов и вылазок, организуемых радикалами ИГ, в последнее время заметно снизилось ввиду постоянных обысков, проводимых иракскими вооруженными силами.

1 Организация запрещена на территории РФ.