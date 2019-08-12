Названы регионы РФ, где больше всего жителей среднего класса

Москва, 12 августа. Доля жителей, которых можно отнести к среднему классу, в 71 регионе России не превышает 20 процентов от общей численности населения. Такой вывод сделали специалисты РИА Новостей, завершив собственное исследование на основе данных Росстата.

Регионы с самой большой долей семей из среднего класса распределились в рейтинге следующим образом. На первом месте с показателем в 45 процентов закрепился Ямало-Ненецкий автономный округ. Исследователи объясняют такой солидный отрыв от других субъектов высокими зарплатами и невысокой стоимостью жилья. На втором месте – Магаданская область (34,5 процента), на третьем – Чукотский автономный округ (33,8 процента).

Оценка зарплат производилась на основе данных по уровню зарплат с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019-го и распределению заработной платы в апреле этого года. Отметим также, что Москва (26,8 процента) и Санкт-Петербург (25,7 процента) рассматривались отдельно и заняли седьмое и восьмое места (соответственно).

«Под средним классом рассматривались семьи, которые могут себе позволить покупку автомобиля и квартиры. Более того, в семье среднего класса на повседневные расходы на одного человека предусматривается сумма не менее двух региональных прожиточных минимумов», — сообщает «ФедералПресс».

Среди аутсайдеров из-за высокой рождаемости и невысоких зарплат оказался Северный Кавказ. Дагестан и Чечня показали близкие результаты. В первом случае показатель составил 2,9 процента, а во втором – 2,5 процента. Замыкает список, расположившись на 85-м месте, Ингушетия с 1,9 процента.

По мнению некоторых экспертов, ситуация с попаданием на дно рейтинга Чечни выглядит странно, а алгоритм проведения исследования вызывает ряд вопросов.